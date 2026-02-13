Slušaj vest

Predsednik Severne Koreje Kim Džong Un preuzima korake kako bi učvrstio poziciju svoje ćerke da ga nasledi na čelu zemlje, saopštili su danas poslanici južnokorejskog parlamenta, pozivajući se na brifing obaveštajne agencije.

Južnokorejska Nacionalna obaveštajna agencija (NIS) pažljivo će pratiti da li ćerka, za koju se veruje da se zove Kim Džu Ae, prisustvovati predstojećem sastanku vladajuće Radničke partije Koreje i kako će biti predstavljena, uključujući i to da li će preuzeti neku zvaničnu titulu, rekli su poslanici, prenosi britanska agencija Rojters na svom sajtu.

1/13 Vidi galeriju Kim Džong Un ćerka Kim Džu Ae Foto: KCNA/KCNA, HOGP/KCNA via KNS

- U prošlosti je NIS opisao Kim Džu Ae kao nekoga ko se razmatra kao naslednik, ali danas se koristi izraz da je ona u fazi internog imenovanja za naslednika - rekao je poslanik Li Seong-kven novinarima nakon zatvorenog brifinga NIS.

Džu Ae, za koju se veruje da je u ranim tinejdžerskim godinama, sve se više pojavljuje u severnokorejskim državnim medijima, gde prati svog oca na u posetama širom zemlje, uključujući inspekcije projekata naoružanja.

1/8 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

NIS smatra da uloga koju je ona preuzela tokom javnih događaja ukazuje da je počela da daje svoj doprinos politici i da se prema njoj postupa kao prema de fakto drugom najvišem lideru, rekli su Li i poslanica Park Sun Von.