Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute poručio je da je NATO ujedinjen u podršci Ukrajini i da će nastaviti ulaganja u odbranu i vojnu industriju, što je, kako je naveo, ključno za bezbednost tog vojnog saveza.

On je to rekao na konferenciji za medije posle sastanka ministara odbrane zemalja Alijanse, koji je danas održan u sedištu NATO u Briselu.

"Veoma produktivan sastanak ministara NATO. Današnja diskusija bila je usmerena na jačanje naših savezništava i saradnje, kao i na kontinuiranu podršku Ukrajini", rekao je Rute.

Podsetio je na odluku sa prošlogodišnjeg samita u Hagu da su članice u obavezi da ulažu 5 odsto svog BDP u odbranu i bezbednost, ocenjujuću da su dokazi napretka u sprovođenju te obaveze očigledni.

"Razgovarali smo o ključnom napretku koji saveznici ostvaruju u razvoju plana ulaganja od 5 odsto. Saveznici su jasno stavili do znanja da su odlučni da ispune ciljeve u pogledu kapaciteta", rekao je Rute.

Foto: Shutterstock

Dodao je da neke članice, poput Danske, Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske, već su na ili iznad te zacrtane granice ulaganja, dok su druge, poput Nemačke, na putu da u roku od samo nekoliko godina udvostruče svoja ulaganja.

"Ova ulaganja su ključna za našu bezbednost. Ali ako saveznici više ulažu, prirodno je da povećana potražnja mora da bude praćena i povećanom ponudom. Potrebni su nam i kvantitet i kvalitet. I potrebni su nam brzo. Više protivvazdušne odbrane, više municije i veći izdaci za odbranu širom saveza. To znači izgradnju sopstvene industrije i proširenje proizvodnih linija s obe strane Atlantika. To takođe znači zajednički rad, razmenu znanja i stručnosti. A to je nešto u čemu je NATO veoma dobar", rekao je Rute.

Dodao je da se unapređuje multinacionalna saradnja kako bi brzo uvodili nove tehnologije poput preciznih udarnih sisteme dugog dometa i sistema balističke protivraketne odbrane.

"Dok radimo na tome da podržimo Ukrajinu i obezbedimo joj ono što joj je potrebno da sačuva svoj suverenitet - naročito u oblasti protivvazdušne odbrane - istovremeno podržavamo i njene izuzetne inovacije, uključujući i oblast dronova i tehnologija za borbu protiv dronova. Saveznici direktno sarađuju sa ukrajinskom industrijom, podržavaju proizvodnju u Ukrajini, ali i zajedničku proizvodnju sa Ukrajinom u drugim zemljama", rekao je Rute.

Naveo je da očekuje dodatne najave pomoći na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine.