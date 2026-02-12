Slušaj vest

Severna Koreja ponovo se nalazi u centru pažnje regionalnih obaveštajnih procena i zapadnih medija, pošto je južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS), iznela tvrdnju da Kim Džong Un planira da svoju ćerku Kim Džu Ae imenuje za naslednicu.

Prema navodima iz Seula, proces navodnog „obrazovanja“ naslednice ušao je u novu fazu i prerasta u institucionalno pozicioniranje unutar partijskog i državnog aparata.

Kim Džong Un je treći lider Severne Koreje iz dinastije Kim, nakon svog dede Kim Il Sunga i oca Kim Džong Ila. Na vlast je došao 2011. godine, sa nepunih 30 godina, postavši najmlađi lider u istoriji zemlje.

Rođen je 8. januara 1982. godine i nedavno je napunio 44 godine, što ga, u poređenju sa mnogim zapadnim političarima, svrstava među mlađe šefove država. Upravo ta činjenica dodatno otvara pitanje tajminga eventualnog formalnog imenovanja naslednika.

Prema brifingu koji je NIS održao za južnokorejske medije i parlament, Kim Džu Ae je u poslednjem periodu prisustvovala brojnim događajima od državnog značaja, uključujući proslave Dana vojske, posete Kumsusanskoj palati Sunca, kao i inspekcije vojnih i strateških objekata. Predstavnik NIS-a naveo je da postoje naznake da je ćerka severnokorejskog lidera izražavala mišljenje o određenim političkim odlukama, što, prema njihovoj proceni, ukazuje da je ušla u fazu imenovanja za naslednika.

Analitičari NIS-a govore o kvalitativnoj promeni u tretmanu Kim Džu Ae. Dok su ranije procene govorile o „fazi obrazovanja sukcesije“, sada se koristi formulacija da je u „fazi interno imenovanog naslednika“. Prema rečima južnokorejskih poslanika koji su prisustvovali zatvorenom brifingu, tinejdžerska ćerka severnokorejskog lidera više nije samo simbolična figura u propagandnim nastupima, već navodno učestvuje u procesu donošenja odluka i oblikovanju politike.