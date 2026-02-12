Slušaj vest

Izraelski premijerBenjamin Netanjahuizjavio je danas, pre povratka u Izrael iz posete Sjedinjenim Američkim Državama, da bi Iranci mogli da budu primorani da prihvate "dobar dogovor" sa Vašingtonom.

"Upravo sam završio kratku, ali važnu posetu Vašingtonu, tokom koje sam razgovarao sa našim velikim prijateljem, američkim predsednikom Donaldom Trampom", rekao je Netanjahu na aerodromu u bazi Endruz u Merilendu, preneo je Tajms of Izrael.

On je istakao da Izrael i SAD imaju bliske, iskrene i otvorene odnose.

Netanjahu je rekao da su se razgovori fokusirali na Iran, ali da su obuhvatili i druga pitanja, uključujući Pojas Gaze, kao i da Tramp veruje da Iranci već razumeju sa kim imaju posla.

"Mislim da uslovi koje postavlja, u kombinaciji sa njihovim razumevanjem da su prošlog puta napravili grešku time što nisu postigli dogovor, mogli bi da ih navedu da prihvate uslove koji bi omogućili postizanje dobrog dogovora", naveo je Netanjahu.

Istovremeno, on je rekao da je skeptičan kada je u pitanju mogućnost postizanja bilo kakvog sporazuma sa Iranom.

Netanjahu je naveo da je Trampu jasno stavio do znanja da svaki sporazum sa Iranom "mora da sadrži komponente" koje su važne za Izrael i celu međunarodnu zajednicu, kako što su iranski nuklearni program, balističke rakete i regionalni saveznici Irana.