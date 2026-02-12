Slušaj vest

Samo nekoliko nedelja posle dramatične čistke kineskog najvišeg generala, CIApokušava da iskoristi eventualne posledice i neslaganja novim javnim videom usmerenim na potencijalne doušnike u kineskoj vojsci.

Američka Centralna obaveštajna agencija je u četvrtak objavila video koji prikazuje razočaranog kineskog vojnog oficira srednjeg ranga, što predstavlja najnoviji korak SAD u kampanji jačanja prikupljanja obaveštajnih podataka o ljudskim izvorima protiv strateškog rivala Vašingtona, piše Reuters.

To sledi nakon sličnog pokušaja iz maja prošle godine koji se fokusirao na izmišljene likove unutar vladajuće Komunističke partije Kine i koji je sadržao detaljna uputstva na kineskom jeziku o tome kako bezbedno stupiti u kontakt sa američkom obaveštajnom službom.

Ovo je video kojim CIA pokušada za zavrbuje oficire kineske vojske da špijuniraju za SAD:

Direktor CIA Džon Retklif rekao je u saopštenju da su video-snimci agencije doprli do mnogih kineskih građana i da će nastaviti da kineskim državnim zvaničnicima nude "priliku da zajedno radimo na svetlijoj budućnosti".

Prošlog meseca kinesko ministarstvo odbrane objavilo je da je Džang Jousija, drugi čovek iza Sija kao potpredsednik Centralne vojne komisije, pod istragom, što predstavlja najistaknutije uklanjanje jednog visokog kineskog vojnog lidera u poslednjim decenijama.

Kratki video CIA objavljen na njenom Jutjub kanalu deluje kao da ima za cilj da iskoristi unutrašnje političke posledice višegodišnje kampanje Pekinga protiv vojne korupcije, koja je pogodila najviše ešalone Narodnooslobodilačke armije i izvan Džanga.

Foto: Printskrin Youtube

"Svako ko poseduje liderske sposobnosti osuđen je na sumnju i nemilosrdno uklanjanje", kaže izmišljeni oficir u videu na mandarinskom. "Njihova moć je izgrađena na bezbrojnim lažima", kaže on, misleći na svoje pretpostavljene.

CIA je saopštila da je uverena da internet kampanja probija kineska ograničenja poznata kao "Veliki zaštitni zid" i da dopire do ciljane publike.

"Naši prethodni video-snimci dopreli su do miliona ljudi i inspirisali nove izvore", rekao je jedan zvaničnik CIA za Reuters pod uslovom anonimnosti, ne iznoseći detalje.

Direktor CIA Džon Retklif Foto: AP/Doug Mills

CIA je znatno ulagala u suprotstavljanje Kini i pokušala je da obnovi svoju obaveštajnu mrežu u toj zemlji nakon što je Peking ozbiljno oslabio njen domet ubivši ili zatvorivši brojne američke izvore između 2010. i 2012. godine, prema izveštajima.

Američki zvaničnici kažu da su kineske obaveštajne službe neumorno radile na vrbovanju sadašnjih i bivših američkih zaposlenih, a poslednjih godina Peking je objavio izveštaje o onome što tvrdi da su američke špijunske mreže koje je razotkrio u Kini.

Ove visokorizične špijunske igre deo su eskalirajućeg vojnog i tehnološkog rivalstva koje mnogi posmatrači smatraju novim oblikom hladnog rata.