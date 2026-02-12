Slušaj vest

Fotografija na kojoj se vidi bivši britanski princ Endrukako kleči, kako deluje obeznanjenom, nad ženom na podu u domu osuđenog američkog pedofila Džefrija Epstajna uznemirila je javnost.

Američki političar Ted Liju sada tvrdi da je reč o ženi koja je bila žrtva trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije.

Tri fotografije osramoćenog Endrua Mauntbatena Vinzora, na kojima se vide nemile scene, nalaze se među milionima Epstajnovih dosijea koje je američko Ministarstvo pravde objavilo 30. januara.

Na jednoj od fotografija - za koje nije navedeno kada su nastale niti ima ikakvog opisa - vidi se bivši princ Endru kako je stavio šaku na stomak neidentifikovane žene, dok se u posadini vide stopala druge takođe nepoznate osobe.

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Iako kontekst i dalje nije poznat, kalifornijski kongresmen Ted Liju zatražio je juče da se slike prikažu na Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma u Vašingtonu. On je, tokom ispitivanja američke državne tužiteljke Pem Bondi o tome zašto Endru nikada nije bio procesuiran, izneo tvrdnju da je žena žrtva trgovine ljudima.

- Prema saveznom Zakonu o zaštiti žrtava trgovine ljudima, ne samo da je Džefri Epstajn kriv, već je kriv i svako ko je koristio Epstajnovu mrežu za seksualno eksploataciju. Zato smatram apsolutno gnusnim što ste pokušali da zaštitite Epstajnove klijente, poput bivšeg princa Endrua - rekao je Liju.

Pokazujući na fotografije, kongresmen je rekao da one predstavljaju dokaz krivičnog dela i da su "više nego dovoljan osnov za pokretanje istrage protiv bivšeg princa Endrua".

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

- Zato vas pitam, gospođo državna tužiteljko, zašto ste obustavili ovu istragu prošlog jula? I zašto niste krivično gonili bivšeg princa Endrua - pitao je Liju.

Bondijeva je umesto odgovora pitala zašto ovo pitanje Liju nije postavio njenom prethodniku Meriku Garlandu.

- Saglasan sam sa vama. Tokom administracije Džoa Bajdena pozivao sam ljude da otvore Epstajnove dosijee. Garland je propustio priliku, kao i državni tužilac Bil Bar, kao i Aleks Akosta, čitav niz neuspeha, ali sada ste vi odgovorni. Imate moć da promenite stvari i pozovete ove ljude na odgovornost, a vi radite suprotno, štitite ih - istakao je političar.

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Nije poznato da li Liju ima poseban uvid u Epstajnova dokumenta, ali se smatra da su neki američki političari videli neredigovane fajlove.

Foto: Shutterstock, EPA / Andy Rain, HOGP/House Oversight Committee

Istog dana kada je u Sjedinjenim Državama pokrenuta debata o Endruovoj krivičnoj odgovornosti, bivši britanski premijer Gordon Braun pozvao je policiju da ispita Endrua u okviru nove istrage o Epstajnu.