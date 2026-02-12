Slušaj vest

Mladić (18) koji se sumnjiči za masovnu pucnjavu u ruralnom delu Britanske Kolumbije bio je više puta predmet policijskih poseta zbog problema sa mentalnim zdravljem, saopštile su vlasti.

Policija je navela da je 18-godišnji Džesi Van Rutselar, koji je pronađen mrtav na mestu događaja od samoubilačkog metka, ubio osam osoba, uključujući šestoro dece, u napadu koji se dogodio u utorak u Tambler Ridžu.

Kako piše BBC, mladić je prethodno bio priveden i procenjen u okviru Zakona o mentalnom zdravlju, a ranije je imao i dozvolu za oružje. Još uvek nije jasno ko je posedovao oružje korišćeno u napadu, niti koji je motiv napada.

"Na različite načine, osumnjičeni je bio priveden na procenu i praćenje", rekao je Dvejn Mekdonald, zamenik komesara RCMP-a.

Džesi Streng je navodno počinio masakr u školi u Kanadi
Džesi Van Rutselar Foto: Printksrin

Premijer Kanade Mark Karni najavio je da će posetiti planinsko mesto u narednim danima. Britanska Kolumbija je proglasila četvrtak danom žalosti širom provincije.

U srednjoj školi u Tambler Ridžu ubijeno je petoro učenika uzrasta 12 do 13 godina i učitelj (39), dok je najmanje 25 osoba povređeno.

Dva žrtve, majka osumnjičenog (39) i njegov 11-godišnji polubrat, pronađeni su mrtvi u obližnjoj kući, gde je napad počeo.

Dvoje mladih žrtava i dalje se nalaze u bolnici u kritičnom, ali stabilnom stanju.

U gradu Tumbler Ridge, sa oko 2.400 stanovnika, zastave su ostale na pola koplja, a građani su polagali igračke i cveće u znak sećanja na žrtve.

