Slušaj vest

Nemačka će isporučiti dodatnih pet protivraketnih sistema Patriot (PAC-3) Ukrajini ako druge zemlje doniraju ukupno 30, izjavio je nemački ministar Boris Pistorijus u Briselu posle sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine.

Patriot rakete spadaju u glavno oružje koje je zapad dao Ukrajini tokom njene borbe protiv ruske invazije, prenosi Rojters.

"Svi znamo da se radi o spasavanju života", rekao je Pistorjus u Briselu.

On je dodao da je pitanje dana a ne nedelja ili meseci da se o tome dogovore.