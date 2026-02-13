Slušaj vest

Nemačka će isporučiti dodatnih pet protivraketnih sistema Patriot (PAC-3) Ukrajini ako druge zemlje doniraju ukupno 30, izjavio je nemački ministar Boris Pistorijus u Briselu posle sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine.

Patriot rakete spadaju u glavno oružje koje je zapad dao Ukrajini tokom njene borbe protiv ruske invazije, prenosi Rojters.

"Svi znamo da se radi o spasavanju života", rekao je Pistorjus u Briselu.

On je dodao da je pitanje dana a ne nedelja ili meseci da se o tome dogovore.

Pistorijus je ukazao da tu objavu nisu još odobrile nacionalne vlade ali da je "veliki optimista" da će se dogovoriti za slanje tih 30 plus pet antiraketnih sistema.

