NEMAČKA HOĆE DA ISPORUČI JOŠ PET PROTIVRAKETNIH SISTEMA PATRIOT UKRAJINI Pistorijus: Svi znamo da se radi o spasavanju života
Nemačka će isporučiti dodatnih pet protivraketnih sistema Patriot (PAC-3) Ukrajini ako druge zemlje doniraju ukupno 30, izjavio je nemački ministar Boris Pistorijus u Briselu posle sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine.
Patriot rakete spadaju u glavno oružje koje je zapad dao Ukrajini tokom njene borbe protiv ruske invazije, prenosi Rojters.
"Svi znamo da se radi o spasavanju života", rekao je Pistorjus u Briselu.
On je dodao da je pitanje dana a ne nedelja ili meseci da se o tome dogovore.
Pistorijus je ukazao da tu objavu nisu još odobrile nacionalne vlade ali da je "veliki optimista" da će se dogovoriti za slanje tih 30 plus pet antiraketnih sistema.
