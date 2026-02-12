Slušaj vest

Ukrajina će uskoro dobiti 35 presretačkih raketa za protivvazdušni sistem Patriot, od kojih će 30 obezbediti države članice Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, dok će dodatnih pet isporučiti Nemačka.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus saopštio je ovu odluku posle sastanka u Ramštajn formatu održanog 12. februara u sedištu NATO-a, prenosi Evropska pravda.

Pistorijus je izneo, kako je naveo, spontani predlog da Nemačka pošalje dodatnih pet PAC-3 presretačkih raketa, pod uslovom da partnerske zemlje zajednički obezbede još 30 projektila.

"Kada je reč o protivvazdušnoj odbrani, odlučio sam da na kraju našeg sastanka predložim da Nemačka Ukrajini preda pet dodatnih PAC-3 presretačkih raketa, ako druge partnerske zemlje zajedno isporuče 30 komada. Svi znamo da je reč o spasavanju života", rekao je Pistorijus.

On je naglasio da je pitanje isporuke pitanje dana, a ne nedelja ili meseci.

"Mogu da kažem da smo na dobrom putu", poručio je nemački ministar.

Pistorijus je podsetio da će Ukrajini 2026. godine biti potrebno najmanje 50 milijardi dolara za samoodbranu.