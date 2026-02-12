Slušaj vest

Parisko tužilaštvo saopštilo je danas da je devet ljudi uhapšeno u okviru istrage o kako se sumnja prevari od 10 miliona evra oko ulaznca za Luvr koja je trajala deceniju.

Hapšenja su sproveden danas u okviru sudske istrage otvorene posle žalbe koju je Luvr uputio u decembru 2024. godine, saopštilo je tužilaštvo.

Procenjuje se da je muzej tokom protekle decenije izgubio više od 10 miliona evra, navelo je tužilaštvo.

Među uhapšenim su dvoje zaposlenih u Luvru, nekoliko muzejskih vodiča i jedna osoba za koju se smatra da je organizator, navodi se u saopštenju.

Muzej je skrenuo pažnju istražiteljima na često prisustvo dvoje kineskih vodiča na koje se sumnjalo da dovode kineske turiste u muzej prevarom koristeći iste karte više puta za različite posetioce. Drugi vodiči su kasnije osumnjičeni za slično delovanje.

Tužilaštvo je navelo da je video nadzorom i snimanjem poziva potvrđeno da se ponavljala višekratna upotreba karata i strategija deljenja turističkih grupa da se izbegne plaćanje obavezne "naplate za govor" koje vodiči imaju.

Istražitelji su takođe ukazali na osumnjičene saučesnike u Luvru, kojima su navodno vodiči plaćali da ne bi proveravali karte.

Zvanična sudska istraga otvorena je u junu prošle godine po optužbama koje uključuju organizovane prevare, pranje novca, korupciju, pomaganje ilegalnim ulazima u zemlju kao deo organizovane grupe, i upotrebi falsifikovanih administrativnih dokumenata.

Istražitelji veruju da je ta mreža možda dovodila do 20 turističkih grupa dnevno tokom proteklih deset godina.

Sumnja se da su osumnjičeni investirali neki novac u nekretine u Francuskoj i Dubaiju. Vlasti su zaplenile više od 957.000 evra u gotovini, uključujući 67.000 evra u stranoj valuti, kao i 486.000 evra sa bankovnih računa.

Tužioci s rekli da se sumnja da se slična prevara sprovodila u Palati Versaj, ali nisu dali dodatne detalje.

U oktobru je pljačka kraljevskog nakita u Luvru privukla svetsku pažnju na muzej, kada je grupa ljudi upala kroz prozor muzeja neposredno posle otvaranja i pobegla sa nakitom procenjenog na 88 miliona evra. Vlasti su uhapsile nekoliko osumnjičenih u tom slučaju ali ukradeni nakit i dalje nije nađen.