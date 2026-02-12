Slušaj vest

Parisko tužilaštvo saopštilo je danas da je devet ljudi uhapšeno u okviru istrage o kako se sumnja prevari od 10 miliona evra oko ulaznca za Luvr koja je trajala deceniju.

Hapšenja su sproveden danas u okviru sudske istrage otvorene posle žalbe koju je Luvr uputio u decembru 2024. godine, saopštilo je tužilaštvo.

Procenjuje se da je muzej tokom protekle decenije izgubio više od 10 miliona evra, navelo je tužilaštvo.

Među uhapšenim su dvoje zaposlenih u Luvru, nekoliko muzejskih vodiča i jedna osoba za koju se smatra da je organizator, navodi se u saopštenju.

Muzej je skrenuo pažnju istražiteljima na često prisustvo dvoje kineskih vodiča na koje se sumnjalo da dovode kineske turiste u muzej prevarom koristeći iste karte više puta za različite posetioce. Drugi vodiči su kasnije osumnjičeni za slično delovanje.

Tužilaštvo je navelo da je video nadzorom i snimanjem poziva potvrđeno da se ponavljala višekratna upotreba karata i strategija deljenja turističkih grupa da se izbegne plaćanje obavezne "naplate za govor" koje vodiči imaju.

Istražitelji su takođe ukazali na osumnjičene saučesnike u Luvru, kojima su navodno vodiči plaćali da ne bi proveravali karte.

Zvanična sudska istraga otvorena je u junu prošle godine po optužbama koje uključuju organizovane prevare, pranje novca, korupciju, pomaganje ilegalnim ulazima u zemlju kao deo organizovane grupe, i upotrebi falsifikovanih administrativnih dokumenata.

Istražitelji veruju da je ta mreža možda dovodila do 20 turističkih grupa dnevno tokom proteklih deset godina.

Sumnja se da su osumnjičeni investirali neki novac u nekretine u Francuskoj i Dubaiju. Vlasti su zaplenile više od 957.000 evra u gotovini, uključujući 67.000 evra u stranoj valuti, kao i 486.000 evra sa bankovnih računa.

Tužioci s rekli da se sumnja da se slična prevara sprovodila u Palati Versaj, ali nisu dali dodatne detalje.

U oktobru je pljačka kraljevskog nakita u Luvru privukla svetsku pažnju na muzej, kada je grupa ljudi upala kroz prozor muzeja neposredno posle otvaranja i pobegla sa nakitom procenjenog na 88 miliona evra. Vlasti su uhapsile nekoliko osumnjičenih u tom slučaju ali ukradeni nakit i dalje nije nađen.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaOŠTEĆENA DIJAMANTSKA KRUNA: Objavljene fotografije predmeta koji je Ispao lopovima za vreme pljačke Luvra (FOTO)
Luvr muzej Louvre Museum.jpg
PlanetaPRVI PUT SE POJAVIO EKSKLUZIVAN SNIMAK KRAĐE VEKA IZ LUVRA! Evo kako su lopovi lomili i pokrali najpoznatiji muzej na svetu! (VIDEO)
Luvr pljačka
PlanetaOTKRIVENI NOVI DETALJI FILMSKE PLJAČKE U LUVRU: Na ovom mestu su lopovi krili dijademu!
Luvr muzej Louvre Museum.jpg
KulturaLuvr ponovo potpuno otvoren nakon što je izglasan prekid štrajka osoblja
Muzej Luvr