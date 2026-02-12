Slušaj vest

Državna iranska televizija Ofogh emitovala je danas "listu za odstrel" sedam izraelskih zvaničnika, uključujući premijera Izraela Benjamina Netanjahua, uz prikaz njihovih lica na kojima se nalaze mete, javlja Times of Israel.

Na spisku se, pored Netanjahua, nalaze direktor izraelske obaveštajne agencije Mosad David Barnea, ministar odbrane Izrael Kac, šef Generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Ejal Zamir, komandant Vazduhoplovstva Tomer Bar, direktor vojnih obaveštajnih službi Šlomi Binder i šef Operativnog direktorata Icik Kohen.

Kako se vidi na snimku, prikazani su likovi izraelskih zvaničnika sa slikom meta preko njihovih lica.

Voditelj programa u emisiji je na hebrejskom jeziku rekao; "Odredićemo vreme vaše smrti, čekajte Ababil", aludirajući na iranski dron Ababil.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

