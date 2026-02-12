Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je danas da očekuje da bi dogovor sa Iranom mogao da se postigne u narednih mesec dana i upozorio Teheran da bi neuspeh u pregovorima mogao da ima "traumatične" posledice.

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da bi pregovori trebalo da se završe "vrlo brzo" i istakao da je neophodno postići sporazum kako bi se izbegle "vrlo traumatične" posledice po Iran, navodi Blumberg.

Na pitanje novinara koliko dugo će razgovori trajati, Tramp je naveo da bi trebalo da se završe tokom sledećeg meseca.

- Ne bi trebalo da traju dugo. Mislim da će se desiti brzo. Trebalo bi da se usaglase veoma brzo - istakao je američki predsednik

Tramp se osvrnuo na američke vazdušne napade na iranske nuklearne objekte u junu prošle godine, navodeći da je to bio pokušaj prisiljavanja na dogovor.

Foto: Lucas Parker/Shutterstock, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, U.S. Air Force / Zuma Press / Profimedia

Američki predsednik je ocenio da je susret sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom bio "vrlo dobar" i da izraelski lider "razume njegove namere", ali je naglasio da je konačna odluka na njemu.

Na pitanje da li je Netanjahu želeo prekid pregovora, Tramp je odgovorio da o tome nije bilo reči.

SAD i Iran održali su prve pregovore prošlog petka u Omanu, dok centralna tačka spora dve države ostaje iransko obogaćivanje uranijuma.

Vašington je takođe želeo da se u pregovore uključe iranski raketni program i podrška oružanim grupama u regionu, ali Teheran odbija pregovore o pitanjima izvan nuklearnog programa.