Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski možda je spreman da napravi "najteži ustupak od svih" i odustane od kontrole nad regionom Donbasa, rekla su dva savetnika ukrajinskog lidera za Sajmona Šustera iz lista The Atlantic.

Prema pisanju lista, posle završetka trilateralnih razgovora u Abu Dabiju prošle nedelje, ukrajinska delegacija je predsedniku prenela da američki posrednici gube strpljenje, a Moskva ne odustaje od svojih zahteva za povlačenje trupa sa teritorija Donbaskih republika, Zaporoške i Hersonske oblasti i priznavanje ovih regiona i Krima kao dela Rusije.

Sam Zelenski je, u intervjuu za Šuster, rekao da je taktika Kijeva prema administraciji Donalda Trampa da "spreči Amerikance da pomisle da želimo da se rat nastavi".

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

"Zato smo počeli da podržavamo njihove predloge u bilo kom formatu koji ubrzava razvoj događaja", rekao je on.

Ukrajinski predsednik je naglasio da Kijev želi da okonča sukob, ali da neće pristati na sporazum sa "ponižavajućim" uslovima. Kijev navodi bezbednosne garancije svojih zapadnih saveznika kao jedan od ključnih faktora neophodnih za postizanje sporazuma.

Prema pisanju lista "Atlantik", Tramp bi uskoro mogao da se fokusira na pripremu za srednjoročne izbore i da se povuče iz pregovaračkog procesa, okrivljujući obe strane za neuspeh. Prema rečima Zelenskog, "Rusi bi mogli da iskoriste ovo vreme da okončaju rat, sve dok je predsednik Tramp iskreno zainteresovan za to".

Ukrajinski predsednik veruje da bi mir između Moskve i Kijeva pre srednjoročnih izbora u SAD bio "politička pobeda" za Trampa i doveo do pobede republikanaca na kongresnim izborima. "Mislim da nema veće pobede za Trampa od zaustavljanja rata između Rusije i Ukrajine. Što se tiče njegovog nasleđa, to je broj jedan", rekao je u intervjuu.