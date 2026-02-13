Slušaj vest

Šest republikanaca u Predstavničkom domu SAD pridružilo se demokratama u glasanju za ukidanje tarifa na kanadski uvoz, poslavši jasnu poruku protivljenja predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj trgovinskoj politici, koja je okosnica njegovog drugog mandata.

Glasanje, koje je rukovodstvo Republikanske stranke nastojalo da izbegne, predstavlja kulminaciju višemesečne zabrinutosti unutar stranke zbog trgovinskog rata koji je uznemirio čak i neke od najvernijih Trampovih pristalica u Kongresu, piše CNN .

Trampova pretnja uprkos uveravanjima

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson pokušao je da umanji značaj glasanja, tvrdeći da Tramp „nije bio uznemiren“ zbog toga što su njegove kolege iz stranke glasale za ograničavanje njegovih izvršnih ovlašćenja.

„Nije bio uznemiren. Upravo sam došao iz Bele kuće. On razume šta se dešava. Ovo neće uticati na njegovu politiku niti će je promeniti. Ako do toga dođe, može da uloži veto“, rekao je Džonson za CNN.

Foto: Shutterstock

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, Tramp je objavio oštru pretnju na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

„Svaki republikanac u Predstavničkom domu ili Senatu koji glasa protiv TARIFA snosiće ozbiljne posledice kada dođu izbori, a to uključuje i stranačke preliminarne izbore!“, napisao je Tramp.

Ko su republikanci koji su glasali protiv toga?

Šest republikanaca koji su glasali sa demokratama za ukidanje tarifa su Tomas Masi, Don Bejkon, Kevin Kili, Džef Herd, Brajan Ficpatrik i Den Njuhaus.

Herd je za CNN rekao da tarife utiču na poljoprivrednike i proizvođače čelika u njegovom okrugu. „Na kraju, vodio sam se Ustavom i onim što je bilo u najboljem interesu mog okruga i tako sam glasao. Nije lako, ali je to ispravna odluka i stojim iza nje“, rekao je. Na pitanje da li je zabrinut zbog Trampove reakcije, rekao je: „Radim pravu stvar, a videćemo kakve će biti posledice.“

Njuhaus, koji se povlači iz politike na kraju mandata, takođe je naglasio interese svojih birača i bliske trgovinske odnose svoje države Vašington sa Kanadom. Rekao je da Trampove tarife „apsolutno“ štete njegovoj državi jer su cene „đubriva, opreme i mnogih drugih sirovina koje su potrebne poljoprivrednicima“ porasle.