Američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford", najveći ratni brod na svetu, dobio je naređenje da iz Karipskog mora krene na Bliski istok, dok predsednik Donald Tramp razmatra da li da preduzme vojnu akciju protiv Irana usred tenzija u regionu.

Ovo je za Foks njuz potvrdio neimenovani američki zvaničnik.

Ovim potezom Pentagon u taj region raspoređuje udarne sa dva nosača aviona i njihovi pratećim bojnim brodovima.

Nosač aviona "USS Abraham Linkoln“ sa tri razarača opremljena navođenim raketama i podmornicom stigli su na Bliski istok pre više od dve nedelje.

"Veoma traumatične" posledice ako ne bude dogovora

Tramp je juče upozorio Iran da bi neuspeh u postizanju dogovora sa SAD u vezi sa njegovim nuklearnim programom bio "veoma traumatičan", nakon što su dve zemlje prošle nedelje održale indirektne pregovore u Omanu.

- To bi trebalo da se desi brzo. Trebalo bi da postignu dogovor veoma brzo - rekao je šef Bele kuće novinarima.

On je u sredu razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i rekao da je prilikom tog susreta insistirao da pregovori s Iranom moraju da se nastave.

Netanjahu poziva Trampovu administraciju da izvrši pritisak na Teheran da smanji program balističkih raketa i prekine podršku terorističkim organizacijama poput Hamasa i Hezbolaha kako bi došlo do bilo kakvog sporazuma.

Volstrit džurnal je sinoć pod oznakom ekskluzivno objavio, pozivajući se na tri neimenovana američka zvaničnika, da je Pentagon naredio drugoj udarnoj grupi na čelu sa nosačem aviona da se pripremi za raspoređivanje na Bliskom istoku dok se vojska SAD sprema za potencijalni napad na Iran.

Tramp je u utorak rekao da razmatra slanje drugog nosača aviona na Bliski istok kako bi se pripremio za vojnu akciju ako pregovori sa Iranom propadnu.

- Naredba za raspoređivanje mogla bi da bude izdata za nekoliko sati - rekao je jedan od zvaničnika američkom listu.

Drugi zvaničnik je rekao da Pentagon priprema nosač aviona, verovatno s istočne obale SAD, za raspoređivanje na Bliskom istoku u roku od dve nedelje.

Volstrit džurnal je naveo da nosač aviona "USS Džordž H.V. Buš", koji trenutno završava vežbe kod obala Virdžinije, mogao da ubrza te manevre ako dobije naređenje, ali je po svemu sudeći izbor ipak pao na veći i moćniji "USS Džerald R. Ford".

U izveštaju lista se navodi da detalji potencijalne druge runde razgovora s Iranom još uvek nisu finalizovani.

Šta se dešava u Pijuk planini?

BBC navodi da analize satelitskih snimaka ukazuju da Iran za to vreme utvrđuje podzemni kompleks u blizini jednog od ključnih nuklearnih postrojenja.

Fotografije, koje je prvi analizirao američki Institut za nauku i međunarodnu bezbednost (ISIS) prikazuju ojačavanje ulaza u tunele na planini Kolang Gaz La, poznatoj i kao Pijuk planina.

Stručnjaci kažu da je ovaj objekat možda osmišljen da zaštiti iranske aktivnosti obogaćivanja uranijuma ili ključnu opremu, ali njegova tačna namena i to da li je operativan i dalje ostaju nejasni.

Iran insistira da je njegov nuklearni program potpuno mirnodopski i poriče da nastoji da razvije nuklearno oružje.

Međutim, Tramp je rekao da je Iran bio udaljen svega mesec dana od toga da razvije nuklearno oružje u junu 2025, kada je predsednik SAD naredio napade na tri podzemna nuklearna postrojenja gde su se centrifuge koristile za proizvodnju visoko obogaćenog uranijuma.

Napadi su se dogodili tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana prošle godine.

Tramp je rekao da su u tim napadima "uništeni" iranski kapacitet za obogaćivanje uranijuma, ali da iranski zvaničnici "razmišljaju o pokretanju novog postrojenja".

Pijuk planina nije bila među lokacijama napadnutim u američkim i izraelskim vazdušnim udarima u junu prošle godine, ali je pogođeno nuklearno postrojenje Natanz, koje se nalazi oko dva kilometra severno od nje.

