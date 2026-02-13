Slušaj vest

Kinesko Ministarstvo trgovine u četvrtak je izrazilo žaljenje zbog odluke Evropske unije (EU) da zatraži osnivanje panela za rešavanje sporova Svetske trgovinske organizacije (STO) kao odgovor na kineske sudske presude o standardnim esencijalnim patentima (SEP).

Kina će pravilno postupiti sa zahtevom u skladu sa procedurama STO za rešavanje sporova i odlučno će braniti svoja legitimna prava i interese, rekao je zvaničnik iz odeljenja za ugovore i pravo Ministarstva kao odgovor na upit medija.

12. februara, po ženevskom vremenu, EU je objavila da će zatražiti osnivanje panela STO u vezi sa svojim sporom sa Kinom oko sudskih presuda vezanih za parnice oko licenciranja SEP-a.

Zvaničnik je naglasio da je Kina uvek pridavala veliki značaj zaštiti prava intelektualne svojine (IPS).