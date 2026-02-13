Slušaj vest

Brisel je konačno dobio regionalnu vladu, nakon što je sedam stranaka posle više od 600 dana uspelo da usaglasi stavove.

Lider frankofonskog liberalnog Reformističkog pokreta Žorž-Luj Buše sinoć je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se vidi beli dim, prenosi Politiko.

„Odahnuli smo, jer posle više od 600 dana ponovo imamo vladu u glavnom gradu Evrope“, naveo je Buše, dodajući da je sedam stranaka došlo do zajedničkog stava.

Prestonica Belgije i EU je bez regionalne vlade od izbora u junu 2024. godine, jer stranke nisu mogle da se dogovore o formiranju koalicije, što je izazvalo haos u gradskim finansijama.

Brisel Foto: Shutterstock, Ilustracija

Brisel se trenutno bori sa zapanjujućim dugom od 15 milijardi evra, što izaziva zabrinutost zbog nadolazeće finansijske krize.

Decentralizovani sistem upravljanja u Belgiji podrazumeva da njena tri regiona - frankofonska Valonija na jugu, holandskofonska Flandrija na severu i Brisel između njih - imaju vlade koje su odvojene od nacionalne vlade.