GLAVNI GRAD EU KONAČNO DOBIO VLADU POSLE VIŠE OD 600 DANA! U dugu 15 milijardi €, briselski političar objavio fotografiju na kojoj je beli dim "Odahnuli smo"
Brisel je konačno dobio regionalnu vladu, nakon što je sedam stranaka posle više od 600 dana uspelo da usaglasi stavove.
Lider frankofonskog liberalnog Reformističkog pokreta Žorž-Luj Buše sinoć je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se vidi beli dim, prenosi Politiko.
„Odahnuli smo, jer posle više od 600 dana ponovo imamo vladu u glavnom gradu Evrope“, naveo je Buše, dodajući da je sedam stranaka došlo do zajedničkog stava.
Prestonica Belgije i EU je bez regionalne vlade od izbora u junu 2024. godine, jer stranke nisu mogle da se dogovore o formiranju koalicije, što je izazvalo haos u gradskim finansijama.
Brisel se trenutno bori sa zapanjujućim dugom od 15 milijardi evra, što izaziva zabrinutost zbog nadolazeće finansijske krize.
Decentralizovani sistem upravljanja u Belgiji podrazumeva da njena tri regiona - frankofonska Valonija na jugu, holandskofonska Flandrija na severu i Brisel između njih - imaju vlade koje su odvojene od nacionalne vlade.
