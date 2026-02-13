Slušaj vest

U ruskom napadu dronovima na jednu od luka u Odeskoj oblasti na Crnom moru poginula je jedna osoba, a šest je ranjeno, saopštio je danas zamenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba.

"Rusija je izvela masovne udare na luku i železničku infrastrukturu", napisao je Kuleba na Telegramu, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, oštećena je infrastruktura preduzeća, skladišta đubriva i vozila, uključujući teretne vagone, a napad je izazvao i požar.

Kuleba nije precizirao o kojoj je tačno luci reč, ali je podsetio da su luke na Crnom moru oko Odese česte mete, kao i luke na Dunavu u regionu.

Načelnik Odeske oblasne vojne uprave Oleh Kiper saopštio je da su pogođeni i energetski, industrijski i stambeni objekti u regionu.

On je ranije izvestio da je napad izazvao "znatne" poremećaje u snabdevanju strujom, grejanjem i vodom.

Kuleba je dodao da je železnička infrastruktura napadnuta i u Dnjepropetrovskoj oblasti.