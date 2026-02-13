Slušaj vest

Strahuje se da je više osoba poginulo u jezivom požaru koji je pred zoru izbio u hotelu u gradu Budakešiju, nadomak Budimpešte.

Gradonačelnica grada u Mađarskoj Otilija Đeri saopštila je da je požar izbio tokom noći na krovu Sportskog hotela u ulici Žihi Peter, i prema trenutnim informacijama, ima mrtvih i teško povređenih.

Veruje se da je požar izbio oko 2.15 ujutru zbog eksplozije boce sa gasom. Nekoliko ljudi je spaseno iz dvospratnog kompleksa zgrada. Više od 20 ljudi je lakše povređeno, ali ima i ljudi u teškom i životno ugroženom stanju.

Požar u mađarskom hotelu blizu Budimpešte

Još se traga sa nestalima

Za nekoliko osoba se još uvek traga, navode lokalne vlasti.

Iako je delovalo da će vatrogasci uspeti da brzo stave požar pod kontrolu, oko 7 sati ujutru zgrada se ponovo zapalila, uprkos napornom radu brojnih vatrogasaca na licu mesta.