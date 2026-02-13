Slušaj vest

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio rekao je evropskim saveznicima da Vašington želi da se najpre postigne mirovni sporazum, pre nego što pristane na bilo kakve bezbednosne garancije za Ukrajinu, naveli su evropski diplomata i osoba upoznata sa razgovorima.

Prema njihovim rečima, Rubio je tokom razgovora sa evropskim zvaničnicima istakao da će predsednik Donald Tramp pregovarati o dugoročnim garancijama bezbednosti za Ukrajinu, ali tek nakon zaključenja mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Bezbednosne garancije Zapada predstavljaju ključni uslov Kijeva za bilo kakav održiv dogovor sa Moskvom. Ipak, članice Severnoatlantskog saveza i dalje se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju modela vojne i obaveštajne podrške ratom pogođenoj zemlji.

Tramp je poručio da neće pozvati ukrajinskog predsednika u Belu kuću dok sporazum ne bude potpisan.

Prema navodima više evropskih diplomata, Rubio je istakao da su bezbednosne garancije prioritet administracije i da bi morale biti deo šireg paketa koji bi bio brzo usaglašen. Tokom nedavnih razgovora u Ženevi, takođe je pomenuo bezbednosna uverenja za Ukrajinu, ali bez iznošenja detalja.

"Garancije moraju biti deo svakog sporazuma"

Američki Stejt department osporio je tumačenja da Vašington odlaže garancije, navodeći da je Rubio jasno poručio, i javno i privatno, da bezbednosne garancije moraju biti deo svakog mirovnog sporazuma. Sličan stav iznela je i Bela kuća, naglasivši da svaki konačni plan mora da obezbedi punu bezbednost i odvraćanje za Ukrajinu.

U ranom nacrtu američkog mirovnog plana, koji je nedavno kružio među saveznicima, predloženo je da Ukrajina ograniči broj svojih vojnika na 600.000, dok za ruske snage nisu predviđena ograničenja. Rubio i drugi američki zvaničnici kasnije su objasnili da je reč o početnoj osnovi za pregovore, a ne o konačnom predlogu.