POMOGLI MU ZA SVE PARE

Italijan (57) je tokom godina prikupio malo bogatstvo, da bi ga potom - bacio u đubre! Karabinjeri su, zahvaljujući snimcima i saradnji deponije u Uđentu, zlato vratili vlasniku.

Muškarac se verovatno pitao kako je uspeo da uzme metalnu kutiju sa 20 zlatnih poluga, ukupne vrednosti između 120.000 i 130.000 evra, i baci je u kantu za smeće a da to ne primeti. Upravo to se dogodilo proteklih dana u Tore Lapilu, delu Porto Čezarea.

Glavni akter je čovek poreklom iz provincije Brindizi. Tokom godina je legalno kupovao zlatne poluge i čuvao ih u metalnoj kutiji. Međutim, greškom je kutiju ubacio među otpad u uličnu kantu.

Bacio poluge u đubre - kad se vratio, kontejner je bio ispražnjen!

Greška je otkrivena tek narednog dana. Kada se vratio na mesto događaja, kanta je već bila ispražnjena. Tada se obratio karabinjerima i prijavio slučaj. Nakon prvih provera, pripadnici lokalne stanice, zajedno sa kolegama iz Operativne i radiomobilne jedinice čete u Kampi Salentini, pokrenuli su istragu.

Presudni su bili snimci nadzornih kamera iz tog područja, koji su potvrdili izjavu 57-godišnjaka i omogućili da se rekonstruiše kretanje vozila komunalne službe zadužene za odvoz otpada. Pošto je identifikovano vozilo, potraga je nastavljena na deponiji u Uđentu, gde je smeće istovareno.

Na kraju se dobro završilo

Uz pomoć zaposlenih na deponiji započeta je pretraga među već istovarenim vrećama otpada. Posle složene potrage, metalna kutija je pronađena, a u njoj svih 20 zlatnih poluga – neoštećenih.