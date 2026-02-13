BACIO 120.000 EVRA U ĐUBRE, PA SE HVATAO ZA GLAVU! Usledila je nestvarna scena: Karabinjeri kopali po djubretu da mu nađu zlatne poluge! (VIDEO)
Italijan (57) je tokom godina prikupio malo bogatstvo, da bi ga potom - bacio u đubre! Karabinjeri su, zahvaljujući snimcima i saradnji deponije u Uđentu, zlato vratili vlasniku.
Muškarac se verovatno pitao kako je uspeo da uzme metalnu kutiju sa 20 zlatnih poluga, ukupne vrednosti između 120.000 i 130.000 evra, i baci je u kantu za smeće a da to ne primeti. Upravo to se dogodilo proteklih dana u Tore Lapilu, delu Porto Čezarea.
Glavni akter je čovek poreklom iz provincije Brindizi. Tokom godina je legalno kupovao zlatne poluge i čuvao ih u metalnoj kutiji. Međutim, greškom je kutiju ubacio među otpad u uličnu kantu.
Bacio poluge u đubre - kad se vratio, kontejner je bio ispražnjen!
Greška je otkrivena tek narednog dana. Kada se vratio na mesto događaja, kanta je već bila ispražnjena. Tada se obratio karabinjerima i prijavio slučaj. Nakon prvih provera, pripadnici lokalne stanice, zajedno sa kolegama iz Operativne i radiomobilne jedinice čete u Kampi Salentini, pokrenuli su istragu.
Presudni su bili snimci nadzornih kamera iz tog područja, koji su potvrdili izjavu 57-godišnjaka i omogućili da se rekonstruiše kretanje vozila komunalne službe zadužene za odvoz otpada. Pošto je identifikovano vozilo, potraga je nastavljena na deponiji u Uđentu, gde je smeće istovareno.
Na kraju se dobro završilo
Uz pomoć zaposlenih na deponiji započeta je pretraga među već istovarenim vrećama otpada. Posle složene potrage, metalna kutija je pronađena, a u njoj svih 20 zlatnih poluga – neoštećenih.
Kutija sa dragocenim sadržajem vraćena je zakonitom vlasniku, koji će ubuduće, kako se navodi, sigurno pažljivije bacati smeće.
(Kurir.rs/Fanpage/P.V.)