Slušaj vest

Belgijski centar za istraživanje nuklearne energije SCK CEN potpisao je sa nekoliko međunarodnih partnera sporazum o saradnji na razvoju malog nuklearnog reaktora u Belgiji koji će biti hlađen olovom, a ne vodom.

Cilj projekta je izgradnja postrojenja za testiranje u Molu (region Flandrija) do 2034, javila je agencija Belga.

Potpisnici sporazuma SCK CEN, italijanska ENEA, rumunski RATEN, francuska kompanija "Njuklio" i italijanska "Ansaldo nukleare" planiraju da razviju mali modularni reaktor (SMR) koji se hladi olovom.

Mali modularni reaktori proizvode manje energije od velikih nuklearnih elektrana ali su jednostavniji i jeftiniji za izgradnju.

Očekuje se da hlađenje olovom umesto vodom, što je standardno kod većine postojećih reaktora, unapredi efikasnost i smanji obim nuklearnog otpada.

Saradnja kompanija najavljena je još prošle godine, ali je sada formalizovana obavezujućim sporazumom, prenela je Belga.

Foto: Jiang Kehong / Avalon / Profimedia, Ilustracija

Navodi se da će se izgradnja odvijati u fazama, pri čemu se očekuje da prva struktura bude završen 2034. na lokaciji SCK CEN u Molu.

Reaktor će funkcionisati kao istraživački i centar za testiranje, kao i za demonstraciju tehnologije.

Belgijska agencija piše da partneri planiraju da puste u rad prvi komercijalni mali modularni reaktor 2039.

"To je više od istraživačkog projekta", rekao je direktor SCK CEN Peter Baten opisujući ga kao "konkretan projekat koji podržava buduću energetsku bezbednost i inovacioni kapacitet Evrope".

Foto: Reuters

Matje Bihet, federalni ministar energetike, rekao je da sporazum predstavlja važnu prekretnicu za Belgiju i budućnost energetike u Evropi.

On je takođe istakao značaj evropske saradnje i energetske nezavisnosti dodajući da je taj značaj još veći u uslovima geopolitičke neizvesnosti.