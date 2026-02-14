Slušaj vest

Pas koji je 10 godina živeo na groblju u Sao Paulu, gde počiva njegov vlasnik, inspirisao je novi zakon u Brazilu kojim se dozvoljava sahranjivanje kućnih ljubimaca sa vlasnicima.

Kako prenosi BBC, zakon je nazvan po psu Bobu, uz dodatak Koveiro, što na portugalskom znači "grobar".

Zakon nazvan po psu stupio je na snagu 10. februara i priznaje "emocionalnu vezu" kućnih ljubimaca i njihovih ljudskih porodica, saopštila je vlada.

Bob je bio na sahrani svog vlasnika i od tada je odbijao da ode sa groblja. I kada su drugi članovi porodice pokušavali da ga odvedu kući, Bob bi se iznova vraćao na groblje, pišu brazilski mediji.

Na groblju mu napravili zelenu kućicu za pse

Nemajući kud, na groblju su mu napravili mu zelenu kućicu za pse da živi u njoj, a bio je poznat po praćenju pogrebnih povorki. Na kraju je i on sahranjen na groblju, pored svog vlasnika, pošto ga je 2021. godine udarilo vozilo.

Novim zakonom utvrđeno je da mačke i psi sada mogu da budu sahranjeni u porodičnim grobnicama u jugoistočnom Brazilu pod uslovom da su ispunjeni sanitarni standardi, a lokalne pogrebne službe određuju pravila za to.

Brazil je treća zemlja po broju kućnih ljubimaca na svetu sa 160 miliona životinja, prema podacima Instituta za kućne ljubimce Brazil.