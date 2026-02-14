Slušaj vest

Profesor sa univerziteta u Los Anđelesu rekao je osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, čija mu je dobrotvorna organizacija dala ček od 100.000 dolara 2017 - da će "videti" da li su studenti "slatki", prema dokumentima Ministarstva pravde.

Mark Tramo, pomoćnik profesora neurologije na univerzitetu UCLA, dopisivao se sa Epstajnom preko mejla između 2010 i 2019, godine kada je Epštajn umro od samoubistva.

Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi, screenshot X/Telegraph

On je negirao bilo kakvu umešanost, izjavivši: „Ja nisam počinio nikakav zločin i nisam bio umešan u Epstajnovu bolest“, uz tvrdnju da je znao samo za raniju presudu Epstajna, ali ne i za zločine sa maloletnicima.

Objavljeni mejlovi pokazuju da su se dopisivali o akademskim temama i donacijama, uključujući ček od 100.000 dolara Epstajnove fondacije, dok je Tramo poručio: „Užasnut sam i ljut što je zaštitnik naše dobre namere neprofitne fondacije povredio toliko žena!“

Zanimljivo je i da se Epstainov saučesnik Gizlejn Maksvel dopisivao sa studentiknjom pod imenom Kejsi Vaserman, koja je i završila studije na pomenutom fakultetu.

Poruke sa Epstajnom

Priznao je svoje učešće u razmeni mejlova o studentima sa Epstajnom, ali je tvrdio da studenti nisu sa njegovih predavanja na UCLA ili Harvardu.

U jednom od mejlova poslatih Epstajnu, Tramo se zahvalio što je Epstajn donirao novac, preko svoje fondacije, za univerzitet:

epstein/files Foto: epstein failes

"Danas je prvi dan nove akademske godine ovde na UCLA-u“, rekao je Tramo u e-mailu 2018. „Nadam se da će vam biti interesantno – iskreno hvala što ste sve ovo omogućili tokom godina.

- Šta radiš ovih dana? Vratio si se iz Evrope? Nazad u nauku? Potreban si nam - Tramo je pisao Epsteinu 2010. godine

Tramo je takođe poslao Epstajnu mejl o naučnoj studiji o kojoj je čitao:

- Baš sam danas čitao da će novorođenčad snažnije sisati cuclu ako to pokrene reprodukciju snimka glasa njihove majke, nego ako se pusti glas neke druge žene - rekao je Tramo Epstajnu.

Jedan anonimni korisnik na "YikYak" aplikaciji doveo je u pitanje zašto bi profesor slao Epstajnu mejlove sa naučnim sadržajem o novorođenčadi, posebno jer su poruke poslate nakon što je Epstajn javno razotkriven kao pedofil.

Nedavno je otkrivena i njegova privatna prepiska sa jednom od devojaka. Naime, ona mu se požalila na svoje zdravstveno stanje, nakon čega je govorila kako će umreti zbog čudnih pojava na njenom telu. S tim što je posedovao i uznemirujuća i bizarnu statuu.

1/3 Vidi galeriju Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Emily Michot / Zuma Press / Profimedia, Printscreen YouTube/NBC News

Tramo takođe poslao Epstajnu domaći zadatak sa kursa 2018, a postavlja se pitanje zbog čega mu je isti bio potreban. Pored toga, slao je Epstajnu mejlove o psihologiji i događajima na fakultetu.

"Nisam imao pojma da je perveznjak"

2007. godine je poslao mejl Epštajnovom asistentu, rekavši da će stati uz Epštajna dok se sprema da prizna krivicu za podsticanje dečije prostitucije.

Tramo je u saopštenju iz septembra 2025, koje je poslao u "Harvard Crimson", rekao da "nije znao" za Epsteinove „užasne zločine“ kada je poslao e-mail iz 2007. godine. Dodao je u saopštenju da nikada nije posetio Epštajnovo ostrvo ili ga video sa mladim devojkama.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

„Nikada nisam posetio Epstajnovo ostrvo, nikada nisam leteo njegovim avionima i nikada ga nisam video sa mladim devojkama“, rekao je Tramo u septembarskoj izjavi. Nisam imao pojma da je perverznjak!"

Pored ovih, u javnost su dospele i prepiske Epstajna o devojkama iz Srbije, o tome možete pročitati na ovom linku.

Ko je Džefri Epštajn

Džefri Edvard Epstajn(1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

U Epstajnovim fajlovima, našlo se i svedočenje devojke koja je "regrutovala devojčice" za Džefrija, ali i sama bila žrtva monstruoznih radnji na ozloglašenom ostrvu.

Snimci dece u Epstajnovom telefonu Izvor: Department of Justice

Kurir.rs