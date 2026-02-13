Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja spremna za nastavak ratovanja ukoliko ne dođe do sporazuma sa Rusijom.

Prema navodima koje je izneo za Atlantik, ljudi iz bliskog okruženja Zelenskog zabrinuti su što se smanjuje verovatnoća za mirovni sporazum sa Ukrajinom.

Prema njihovom mišljenju, ako se sporazum ne postigne ovog proleća, država bi mogla da se suoči sa još dugotrajnijom vojnom konfrontacijom.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Međutim, Zelenski je naglasio da će pre odbaciti ceo sporazum, nego da ide okolo i ubeđuje ljude da prihvate loše primirje.

"Ukrajina ne gubi u ovom ratu"

"Biram da nastavim da se borimo, pre nego da prihvatimo loš sporazum. Ukrajina ne gubi u ovom ratu", rekao je Zelenski.

On se osvrnuo na Trampove napore da se okonča rat, rekavši da američki predsednik može da izađe kao politički pobednik ako okonča ovaj rat, što bi mu, prema mišljenju Zelenskog, donelo korist uoči međuizbora u SAD u novembru ove godine.

Ipak, nešto ranije u toku dana, prema pisanju Politika, pojavila se informacija da Tramp neće da primi Zelenskog dok ne potpiše primirje.

Kremlj: Nova runda pregovora sledeće nedelje

Nova runda pregovora o Ukrajini planirana je za sledeću nedelju, saopštio je Kremlj, dodajući da će objaviti tačan datum i vreme.