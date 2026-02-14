Slušaj vest

Više od dve trećine Evropljana smatra da je njihova zemlja ugrožena u trenutnoj međunarodnoj situaciji, pokazaju rezultati novog istraživanja Eurobarometar objavljeni danas, kada počinje Minhenska bezbednosna konferencija.

Istraživanje Evropske komisije pokazalo je i da bi većina ispitanika poverila EU jačanje odbrane i da ulaganja na tom polju smatraju važnim.

Takođe ispitanici širom EU vide svemirske programe Unije kao ključne instrumente za pitanja odbrane i bezbednosti, životne sredine i klime, kao i konkurentnosti.

Rezultati pokazuju da 68 odsto građana EU veruje da im je zemlja ugrožena, pri čemu 80 odsto u Francuskoj i po više od 70 odsto u Holandiji, Danskoj, Kipru i Nemačkoj.

Da im je ugrožena lična bezbednost smatra 42 odsto ispitanih u EU, saopštila je Evropska komisija.

Istovremeno većina (52 odsto) veruje da će EU ojačati bezbednost i odbranu, a u Luksemburgu, Portugalu, Kipru i Litvaniji ih je po više od 70 odsto.

Istraživanje je obuhvatilo više od 27.000 ispitanika iz 27 članica EU.

(Kurir.rs/Beta)

