Snažno nevreme pogodilo je prethodnih dana Francusku, a dve osobe su nastradale tokom oluje. Oko 400.000 ljudi ostalo bez struje.
NEVREME SE SADA KREĆE PREMA ISTOKU
STRAVIČNA OLUJA RAZARA FRANCUSKU: Ima mrtvih, upozorenje na poplave i dalje na snazi, 400.000 ljudi bez struje! (FOTO/VIDEO)
Dve osobe su poginule prethodnih dana u oluji Nils čije se posledice još uvek osećaju u Francuskoj, a najmanje 400.000 ljudi nema struju.
Nevreme u Francuskoj Foto: Yohan Bonnet/AP
I dalje postoji zabrinutost od poplava na jugozapadu zemlje, a upozorenja na olujni vetar su povučena, saopštila je danas meteorološka služba Meteo Frans.
Operater mreže Enedis saopštio je da je oluja tokom svog vrhunca ostavila do 900.000 korisnika bez struje. Do jutros usluga je vraćena oko polovini pogođenih, a mobilizovano je 3.000 radnika, uključujući 2.100 tehničara.
Meteo Frans je saopštio da je oluja imala "neobičnu snagu" i da je prešla iz zapadnog priobalnog područja Francuske u noći između srede i četvrtka, a sada se kreće prema istoku, u pravcu Evrope.
