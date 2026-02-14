Slušaj vest

Indonezijaje počela obuku oko 8.000 vojnika koje planira da pošalje u Pojas Gaze kao deo međunarodnih mirovnih snaga na tim palestinskim teritorijama, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre kojim je okončan rat sa Izraelom.

Indonezija je jedna od 10 zemalja koje daju najveći doprinos mirovnim misijama Ujedinjenih nacija (UN) i bila je aktivno uključena u pružanje humanitarne pomoći Gazi, uključujući finansiranje bolnica.

1/15 Vidi galeriju Apokaliptične scene - Pojas Gaze Foto: ATEF SAFADI/EPA, MOHAMMED SABER/EPA, Abdel Kareem Hana/AP, ATEF SAFADI/EPA

Mnogi građani su skeptični povodom planova predsednika Prabova Subijanta da se zemlja pridruži predloženom američkom Odboru za mir i učestvuje u Međunarodnim bezbednosnim snagama, uglavnom pod obrazloženjem da nije jasno kako će ta inicijativa funkcionisati i da će povlađivati predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Mirovne snage UN imaju jasne i stroge mandate, ali pošto će Odbor za mir delovati van UN, mnogi se pitaju kako će vojska raditi i ko će je plaćati.

Prošlogodišnji sporazum o prekidu vatre kaže da će međunarodne snage "pružati podršku proverenim palestinskim policijskim snagama u Gazi i sarađivati sa Izraelom i Egiptom kako bi pomogli u obezbeđivanju pograničnih područja".

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ivon Mevenkang izjavila je da "Indonezija vidi važnost učešća strana u sukobu kao deo procesa ka miru".

Ona je dodala da će Indonezija iskoristiti svoje članstvo da "osigura da ceo proces ostane usmeren ka interesima Palestine i poštuje osnovna prava palestinskog naroda, kao i da podstakne realizaciju rešenja o dve države".

List "Džakarta Post" osudio je poteze vlasti i naveo da je "nezavisna palestinska država, ako se uopšte pojavi, verovatno udaljena decenijama".

- Indonezija će na kraju platiti milijardu dolara za članstvo u Odboru mira mnogo pre nego što se postigne bilo kakav značajan ishod, a ako se na kraju povuče u frustraciji, već će potrošiti ogromne resurse - finansijske, diplomatske i političke, ni za šta - piše u tom listu.

Odbor za mir je prvobitno zamišljen kao mala grupa svetskih lidera koji nadgledaju Trampov plan za budućnost Gaze, da bi ga on proširio da funkcioniše kao posrednik u svetskim sukobima, zaobilaženjem mandata UN.

Oko stotinu demonstranata okupilo se danas ispred američke ambasade u Džakartikako bi protestovali protiv priključivanja Odboru za mir, a oni su nosili transparente sa natpisima "Dosadio vam je mir?" i "Oslobodite Gazu".

1/6 Vidi galeriju Pojas Gaze Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Khames Alrefi / AFP / Profimedia