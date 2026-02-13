Slušaj vest

Doktor Majkl Baden pozvao je na ponovnu istragu uzroka smrti pedofila Džefrija Epstajna, gotovo sedam godina nakon što je pronađen bez svesti u zatvoru Metropoliten 10. avgusta 2019. godine.

Doktor Baden ne prihvata zaključak Kancelarije sudskog medicinskog istražitelja grada Njujorka da jeamerički milioner izvršio samoubistvo dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, piše Dejli mejl.

- Moje mišljenje je da je njegova smrt najverovatnije uzrokovana pritiskom davljenja, a ne vešanjem - rekao je patolog za britanski list "Telegraf". Dodao je da, s obzirom na sve dostupne informacije, postoji potreba za daljom istragom uzroka i načina smrti.

Iako nije lično sproveo obdukciju, Baden je bio prisutan tokom pregleda i bio je posmatrač angažovan u ime Epstajnove porodice. Naveo je da su u vreme obdukcije smatrali da je potrebno više informacija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Novi dokumenti i snimci podstiču sumnje

Nakon što je američko Ministarstvo pravde (DOJ) objavilo više od tri miliona dokumenata u vezi sa pokojnim prestupnikom, otvorena su nova pitanja o prirodi njegove smrti.

Među dokumentima se nalazi i ranije neobjavljeni snimak na kojem se vidi trenutak kada su zatvorski čuvari pronašli telo. Na video-snimku se vidi silueta čuvara koji u 6:30 sati ujutru prilazi stolu blizu Epstajnove ćelije, a deset sekundi kasnije odlazi ka ćeliji.

Ubrzo potom, čuvari se mogu videti kako se kreću između bezbednosnog pulta i dela gde se nalazila ćelija. Epstajn je zvanično proglašen mrtvim u 6:39 časova.

"Narandžasti blesak" na snimku

Prema novim dokumentima, istražitelji su primetili "narandžasti oblik" koji se kreće uz stepenice ka spratu gde je Epstajn bio smešten, noć pre njegove smrti. Zvaničnici FBI i Kancelarije generalnog inspektora DOJ-a ukazali su na sumnjiv snimak koji bi mogao da prikazuje drugog zatvorenika.

Izveštaj OIG-a navodi da su agenti FBI-a 9. avgusta 2019. u 22:39 sati primetili "narandžasti blesak" koji izgleda kao da ide uz stepenice, uz mogućnost da je u pitanju zatvorenik sproveden na taj sprat.

Međutim, postojala su neslaganja - dok je FBI sumnjao da je reč o drugom zatvoreniku, generalni inspektor je naveo da je moguće da je neko nosio posteljinu ili zatvorsku opremu.

Sporno vreme i način smrti

U decembru je objavljena cenzurisana verzija obdukcije, u kojoj je način smrti označen kao "na čekanju", dok polja za ubistvo i samoubistvo nisu bila popunjena. Prema rečima Badena, njegovi nalazi nakon obdukcije 11. avgusta 2019. nisu bili "zaključeni".

Pet dana kasnije, odluku je navodno preinačila dr Barbara Sampson, tadašnja glavna sudska medicinska ispitivačica Njujorka, koja je zaključila da je Epstajn preminuo od posledica vešanja i da je reč o samoubistvu. Baden tvrdi da ona nije bila prisutna na obdukciji.

Povrede vrata u centru pažnje

Prema zvaničnom nalazu obdukcije, identifikovana su tri preloma na Epstajnovom vratu - jedan na levoj podjezičnoj kosti i dva na hrskavici štitaste žlezde.

Dr Baden, koji je 50 godina analizirao obdukcione izveštaje o smrti zatvorenika u Njujorku, tvrdi da nikada nije video slučaj samoubistva vešanjem sa tri preloma vrata.

- Čak i jedan prelom zahteva istragu mogućeg ubistva, a dva svakako zahtevaju potpunu istragu - rekao je.

Dr Sampson, međutim, tvrdi da se prelomi podjezične kosti i hrskavice mogu javiti i kod samoubistva i kod ubistva.

Propusti u zatvoru i izgubljeni dokazi

Smrt se dogodila u trenutku ozbiljnih bezbednosnih propusta. Zatvorski čuvari nisu obavili planirane kontrole u 3 i 5 sati ujutru, a kamere ispred Epstajnove ćelije nisu radile ispravno. Najmanje dve nadzorne kamere bile su u kvaru, što je onemogućilo precizno utvrđivanje vremenske linije događaja.

U ćeliji je pronađena omča napravljena od narandžaste posteljine, ali je kasnije utvrđeno da nije doprinela Epstajnovoj smrti. Dr Baden je izjavio da tragovi na vratu nisu odgovarali materijalu posteljine.

On je takođe naveo da su napravljene ozbiljne greške u postupanju sa telom, uključujući njegovo premeštanje u zatvorsku ambulantu, što smatra "izuzetno neobičnim".

Najvažnije, prema njegovim rečima, precizno vreme smrti nikada nije zvanično utvrđeno i do danas ostaje nepoznato.

Podsetimo, Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione dokumenata iz slučaja Džefri Epstajn, osuđenog seksualnog prestupnika čije ime već godinama simbolizuje najmračniju stranu sveta, moći, novca i uticaja. Spominju i imena savremenih političkih figura.

