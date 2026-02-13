UGAŠENA CELA PORODICA! TRI BRATA POGINULA U RUSKOM NAPADU NA KRAMATORSK! Dvojica od 19 i dečak star 8 godina! Novi žestoki udari na Ukrajinu! (FOTO)
Četiri osobe su poginule, a šestoro je ranjeno u najnovijim ruskim napadima na Ukrajinu.
Blizu istočne linije fronta u gradu Kramatorskusu poginula tri brata - dvojica od po 19 godina i jedan od svega osam.
Majka i baka poginule braće su sinoć ranjene u napadu, saopštili su danas tužioci u Donjeckoj oblasti.
U ruskom napadu dronom na jednu luku blizu Odeseje poginula jedna osoba, a šest je ranjeno, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.
Luke su ključne za ukrajinski pomorski izvoz, od suštinskog značaja za spoljnu trgovinu i opstanak ekonomije Ukrajine tokom rata.
- Rusija je izvela masivne udare na infrastrukturu luka i železnica - napisao je potpredsednik Vlade Aleksej Kuleba na Telegramu. Naveo je da je napad izazvao požar i da su napadnuta i oštećena skladišta đubriva i vozila, uključujući teretne vagone, prenosi Rojters.
Moskva je pojačala napade i na luke i na ukrajinsku energetiku, dok Kijev gađa ruske naftne objekte dok stagniraju napori koje predvode SAD da se okonča rat.
Više o ruskom napadu na Odesu čitajte OVDE.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)