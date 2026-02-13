Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio najavio je pregovore sa Budimpeštom i Bratislavom o snabdevanju ruskom energijom i najavio mogući sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

"Pa, vodićemo odgovarajuće razgovore sa njima. Pričaćemo sa njima o tome šta treba da se uradi“, odgovorio je Rubio na pitanje da li će SAD pozvati Mađarsku i Slovačku da prestanu da kupuju ruske energetske resurse, saznaje portal Censor.

Rubio je rekao da bi verovatno mogao da se sastane sa Zelenskim na Minehnskoj bezbednosnoj konferenciji.

"Mislim da će on biti tamo i postoji šansa da ga vidim. Verujem da je to u mom rasporedu, nisam 100% siguran, ali sam uveren da ćemo to uraditi“, rekao je Rubio novinarima pre polaska za Minhen.

Američki državni sekretar Marko Rubio i šef kineske diplomatije Vang Ji na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Na pitanje o kontinuiranom bombardovanju Ukrajine, Rubio je rekao da je to „strašno“.

"Ovo je rat. Zato želimo da rat završi. Ljudi pate, ovo je najhladnije doba godine. Patnja je neverovatna, to je problem kod ratova. Zato su ratovi loši i zato smo više od godinu dana naporno radili da pokušamo da okončamo ovaj rat“, rekao je on.

Krajem januara Evropski savet je objavio da će uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) iz Rusije u Evropsku uniju biti potpuno zabranjen od početka 2027. godine. Pored toga, Evropski savet je uveo i zabranu isporuka gasovodom iz Rusije, koja će stupiti na snagu 30. septembra 2027. godine.