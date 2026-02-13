Slušaj vest

Američki, ukrajinski i ruski zvaničnici sastali su se na trilateralnim razgovorima u januaru i početkom februara, a nova runda se očekuje sledeće nedelje. Ipak, Kremlj je u istom periodu ponovo izneo svoje dosadašnje zahteve.

Dok Vašington govori o napretku i smanjenju razlika, najviši ruski zvaničnici odbacuju ključne elemente predloženog okvira.

Poruka Sergeja Lavrova

Tokom tri dana pregovora, od 9. do 11. februara, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovjavno je odbacivao tvrdnje da pregovori napreduju.

Njegova poruka bila je jasna - teritorijalni i politički zahtevi Rusije ostaju nepromenjeni, a svaki ozbiljan razgovor mora se zasnivati na tome da ih Ukrajina prihvati.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je sledeća runda razgovora planirana za 17-18. februar, a Lavrovljeve izjave usledile su neposredno pred taj sastanak.

Lavrov je u govorima pominjao "sporazume iz Enkoridža", za koje tvrdi da su postignuti između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donald Trampa tokom samita na Aljasci u avgustu 2025. godine. Bela kuća nije potvrdila postojanje takvih sporazuma.

1/15 Vidi galeriju Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Spor oko mirovnog plana od 20 tačaka

Dana 11. februara Lavrov je praktično odbacio američko-ukrajinski mirovni okvir od 20 tačaka, za koji se očekivalo da bude osnova pregovora.

Tvrdio je da je američki specijalni izaslanik Stiv VitkofMoskvi predao dokument "u skladu sa realnošću na terenu", te da su kasnije verzije pokušaj Ukrajine i Evrope da izmene američku inicijativu.

Prema navodima medija, plan je početkom januara dostavljen Putinu preko ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva, a Vitkof je potom posetio Moskvu radi razgovora.

Lavrov je takođe upozorio da je "put do dogovora još dug", što je u suprotnosti sa Trampovom izjavom da su Ukrajina i Rusija "bliže nego ikada" mirovnom sporazumu.

1/6 Vidi galeriju Stiv Vitkof u razgovoru sa Vladimirom Putinom Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Javno - tvrd stav, privatno - pragmatizam?

Razlika između javne ruske retorike i američkog optimizma pokreće pitanje da li se iza zatvorenih vrata vode drugačiji razgovori.

Prema pojedinim američkim zvaničnicima, ruski pregovarači privatno pokazuju veću fleksibilnost nego u javnosti. Ukrajinski zvaničnici, međutim, smatraju da su takvi znaci napretka minimalni.

Predsednik spoljnopolitičkog odbora ukrajinskog parlamenta, Oleksandr Merežko, ocenio je da je ključni problem "Putinova nespremnost da pristane čak i na prekid vatre".

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Medvedev ponavlja ratne ciljeve

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev početkom februara ponovio je da ratni ciljevi Rusije ostaju isti kao što ih je Putin definisao 2024. godine.

Prema tim uslovima, Rusija bi pristala na prekid vatre samo ako se Ukrajina povuče iz Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, kao i da prizna Krimkao rusku teritoriju.

Iako pojedini analitičari smatraju da je Moskva možda ublažila stavove, Putin nikada formalno nije povukao te zahteve.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Sledeća runda pregovora u Majamiju

Zelenski je 11. februara izjavio da je Ukrajina prihvatila američki poziv na novu rundu razgovora u Majamiju. Moskva je 13. februara potvrdila učešće.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je da su razgovori u poslednje vreme fokusiraniji i konstruktivniji. Ipak, prema Merežku, Kremlj pokušava da stvori utisak angažovanosti bez suštinske promene stava.

1/11 Vidi galeriju Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Izgledi za dogovor

Donald Jensen iz Instituta za mir SAD smatra da su šanse za proboj male, jer Kremlj nije pokazao spremnost na kompromis u vezi sa, kako kaže, centralnim ciljem - potčinjavanjem Ukrajine.

Prema njegovom mišljenju, Rusija produžava pregovore dok istovremeno pojačava pritisak kroz napade, pokušaje slabljenja zapadnog jedinstva i kampanje dezinformacija.