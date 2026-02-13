Slušaj vest

Dramatični snimci prikazuju putnike kako vrište dok gledaju razmenu udaraca i rvanje u prolazu između sedišta.

Haos se brzo proširio u avionu, a prestravljene porodice i stariji putnici bili su uhvaćeni međusobnom okršaju.

Očevici su opisali da su videli krv na sedištima i zube razbacane po podu.

Do haosa je došlo kada je jedan putnik navodno pokušao da otme telefon drugom.

Putnici su tvrdili da je jedan od privedenih mnogo pio i imao rasističke izjave pre nego što je ušao u sukob sa kabinskim osobljem oko cigareta.

- U jednom trenutku je postalo veoma nasilno. Putnici su bili uznemireni. Ljudi su bili uplašeni. Atmosfera je postala haotična - rekao je jedan putnik.

Pilot je kasnije rekao putnicima da za 30 godina letenja može da nabroji svoja prinudna sletanja na prste jedne ruke, dodajući da nikada nije video tako nasilan incident.

Avion je kasnije nastavio ka Mančesteru nakon neplaniranog preusmeravanja.