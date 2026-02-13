Slušaj vest

Dramatični snimci prikazuju putnike kako vrište dok gledaju razmenu udaraca i rvanje u prolazu između sedišta.

Haos se brzo proširio u avionu, a prestravljene porodice i stariji putnici bili su uhvaćeni međusobnom okršaju.

Očevici su opisali da su videli krv na sedištima i zube razbacane po podu.

Do haosa je došlo kada je jedan putnik navodno pokušao da otme telefon drugom.

Policija je ušla u avion po sletanju u Brisel i privela dve osobe.

Putnici su tvrdili da je jedan od privedenih mnogo pio i imao rasističke izjave pre nego što je ušao u sukob sa kabinskim osobljem oko cigareta.

- U jednom trenutku je postalo veoma nasilno. Putnici su bili uznemireni. Ljudi su bili uplašeni. Atmosfera je postala haotična - rekao je jedan putnik.

Pilot je kasnije rekao putnicima da za 30 godina letenja može da nabroji svoja prinudna sletanja na prste jedne ruke, dodajući da nikada nije video tako nasilan incident.

Avion je kasnije nastavio ka Mančesteru nakon neplaniranog preusmeravanja.

(Kurir.rs/Daily Mail)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE, FOTO, 18+) "MNOGO JE VELIKI, NE ZNAM DA LI ĆU PREŽIVETI!" Ovo je najmonstruoznija Epstajnova prepiska: Devojka uplašena za svoj život!
Džefri Epstajn
PlanetaBACIO 120.000 EVRA U ĐUBRE, PA SE HVATAO ZA GLAVU! Usledila je nestvarna scena: Karabinjeri kopali po djubretu da mu nađu zlatne poluge! (VIDEO)
Screenshot 2026-02-13 110235.png
Planeta"EPSTAJN NIJE IZVRŠIO SAMOUBISTVO VEŠANJEM, ZADAVLJEN JE" Ovo su tvrdnje doktora sa obdukcije! Zahteva novu istragu nakon objavljenih ključnih detalja (FOTO)
Džefri Epstajn (2).jpg
PlanetaBELI ŠATOR POSTAVLJEN ISPRED KUĆE OTETE MAJKE POZNATE VODITELJKE: Savana Gatri objavila novi video, poslala izuzetno važnu poruku svima koji slušaju!
Nensi Gatri