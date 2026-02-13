Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa pojačava pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke Rusiji kako bi se rat okončao do početka leta, piše Njujork tajms pozivajući se na ukrajinske zvaničnike.

Kako se navodi, Vašington želi napredak u pregovorima u skladu sa sopstvenim političkim kalendarom, jer bi se sa približavanjem izbora na polovini mandata fokus administracije mogao pomeriti sa Ukrajine.

Volodimir Zelenski izjavio je da je za Kijev važno da SAD ostanu uključene u mirovni proces, ali je izrazio nezadovoljstvo jer, kako smatra, Amerika snažnije pritiska Ukrajinu nego Rusiju.

Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće

Traže se ustupci oko Donbasa

Prema navodima lista, SAD od Kijeva traže ustupke u vezi sa teritorijom, posebno u Donbasu, a tokom ranijih razgovora pominjana je i mogućnost održavanja izbora u Ukrajini. Američki pritisak da se izbori održe poklapa se sa zahtevima Moskve, koja osporava legitimitet Zelenskog.

Ukrajinske vlasti poručuju da ne mogu potpisati sporazum sa Moskvom bez čvrstih bezbednosnih garancija zapadnih saveznika koje bi sprečile novu rusku invaziju. Iako američki i ukrajinski zvaničnici tvrde da je postignut napredak u vezi sa tim garancijama, njihova konkretna forma i dalje nije jasna, a ključna politička pitanja ostaju nerešena.

Ukrajinski zvaničnici i analitičari skeptični

Istovremeno, u Kijevu vlada skepticizam da bi ruski predsednik Vladimir Putin prihvatio sporazum koji uključuje snažne bezbednosne garancije za Ukrajinu. Ukrajinski zvaničnici i analitičari ocenjuju da Rusija nema podsticaj da obustavi rat dok god ima resurse i ostvaruje, makar spor, napredak na frontu.