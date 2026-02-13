Slušaj vest

Američka policija u saveznoj državi Floridi spasla je ženu iz zapaljenog automobila u poslednjem trenutku nakon što je, kako se pretpostsavlja, otmičar vozila ukrao drugi automobil u kojem se nalazila beba i potom se zakucao u njen auto.

Kancelarija šerifa Džeksonvila objavila je snimak sa kamere na telu policajca, koji prikazuje dramatične događaje nakon nesreće od pre četiri dana.

Policija navodi da je Ričard Janger upotrebio silu da ukrade vozilo, a zatim pobegao sa detetom od godinu dana na zadnjem sedištu. Policija je locirala automobil i započela poteru. Janger se potom zakucao u drugi automobil koji se zapalio, zarobivši ženu vozača unutra.

Na snimku se vidi kako policajac Almin Rešidović prilazi vozilu u plamenu i izvlači ženu sa suvozačeve strane dok joj je kosa gorela. Rezidović joj je odmah pružio medicinsku pomoć dok nisu stigli bolničari i preuzeli brigu o njoj.

Drugi policajci spasli su jednogodišnje dete iz drugog vozila i uhapsili Jangera, koji je pritvoren u okružnom zatvoru zbog otmice vozila, napuštanja mesta nesreće bez pružanja pomoći, protivpravnog lišavanja slobode deteta i bekstva od organa reda.