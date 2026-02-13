Slušaj vest

Gotovo 11.000 severnokorejskih vojnika nalazi se u ruskoj Kurskoj oblastiod početka 2026. godine kako bi podržali rat Moskve protiv Ukraine, prenela je južnokorejska agencija Yonhap 12. februara, pozivajući se na obaveštajne podatke Seula.

Jačanje savezništva Pjongjanga i Moskve

Od početka rata, Severna Korejaje produbila odnose sa Rusijom, snabdevajući je oružjem i raspoređujući svoje trupe kao podršku ruskim operacijama u Ukrajini tokom 2024. godine.

Prema podacima južnokorejske Nacionalne obaveštajne službe (NIS), oko 10.000 severnokorejskih vojnika i 1.000 inženjerijskih jedinica trenutno je raspoređeno u ruskoj pograničnoj oblasti na liniji fronta.

Navodi se i da bi oko 1.100 vojnika koji su se u decembru 2025. vratili u Severnu Koreju moglo ponovo da bude upućeno u Rusiju radi učešća u ratu.

Veliki gubici, ali i veoma korisno ratno iskustvo

NIS procenjuje da su gubici Severne Koreje u Kurskoj oblasti dostigli oko 6.000 vojnika, poginulih ili ranjenih. Još u junu je britanska vojnoobaveštajna služba izvestila da je Pjongjang imao više od 6.000 žrtava tokom ofanzivnih operacija na ukrajinskoj teritoriji.

Uprkos tome, prema navodima NIS-a, severnokorejska vojska je pojačala iskustvo kroz savremene borbene taktike, način prikupljanja podataka sa bojišta i unapredila svoje sisteme naoružanja uz tehničku pomoć Rusije.

Ukrajinski upad u Kursku oblast 2024. godine

Kurska oblast graniči se sa Sumskom oblasti. Ukrajina je u avgustu 2024. pokrenula iznenadni upad na rusku teritoriju, zauzevši oko 1.300 kvadratnih kilometara u prvim mesecima operacije.

Operaciju je planirao glavnokomandujući ukrajinske vojske, Oleksandr Sirski, sa ciljem da preusmeri ruske snage sa istočnog fronta i poremeti planove Moskve za napad na region Sumi.

Rusija je, uz pojačanje od oko 12.000 severnokorejskih vojnika, pokrenula kontraofanzivu tokom proleća, koja je kasnije primorala Ukrajinu da se povuče sa većeg dela prethodno zauzete teritorije.

Direktno učešće u borbama

Severna Koreja se tokom rata profilisala kao jedan od najbližih vojnih partnera Rusije, snabdevajući je artiljerijskim granatama, balističkim raketama i ljudstvom.