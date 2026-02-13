Slušaj vest

Najmanje devet osoba je poginulo, a 28 je ranjeno u ruskim napadima na Ukrajinutokom protekla 24 sata, saopštile su regionalne vlasti 13. februara.

Prema navodima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Rusijaje tokom noći lansirala balističku raketu Iskander-M i 154 jurišna drona. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 111 dronova, ali su najmanje 22 drona i raketa pogodili 18 lokacija. Pad ostataka letelica zabeležen je na dve lokacije.

Donjecka oblast - poginulo dete

U Donjeckoj oblasti u ruskim napadima poginule su četiri osobe, uključujući osmogodišnjeg dečaka, dok su četiri osobe ranjene, takođe u gradu Kramatorsku. U selu Čerkaske jedna osoba je poginula, a dve su ranjene.

U odvojenim napadima, po tri osobe su povređene u selu Malotaranivka i u gradu Družkivka, saopštio je guverner Vadim Filaškin.

Odesa - napad na luku i energetsku mrežu

U Odeskoj oblasti jedna osoba je poginula, a šest je ranjeno, od kojih su tri u kritičnom stanju, izjavio je guverner Oleh Kiper.

Meta napada bili su lučki, stambeni, industrijski i energetski objekti.

Najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK, saopštila je da je energetska infrastruktura pretrpela "izuzetno ozbiljnu" štetu i da će biti potrebne obimne popravke.

Harkovska oblast - poginula 66-godišnja žena

U Harkovskoj oblasti poginula je 66-godišnja žena u selu Rozsohuvate. Još četiri osobe, uključujući osmogodišnju devojčicu, povređene su u toj oblasti, prema rečima guvernera Oleha Sinjehubova.

Herson i Zaporožje

U Hersonskoj oblasti ruske snage su gađale 37 naselja, pri čemu je jedna osoba poginula, a četiri su povređene, saopštila je lokalna vojna administracija.

U Zaporoškoj oblasti jedna žena je poginula, a jedan muškarac je povređen u napadima na Zaporoški i Polohijski okrug, naveo je guverner Ivan Fedorov.

Napad na Nikopolj