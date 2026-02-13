Slušaj vest

Osumnjičeni koji jeu pucnjavi u srednjoj školi u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi ubio osam osoba, a potom izvršio samoubistvo Džesi Van Rutselar(18), prethodno je napravio simulator masovne pucnjave na platformi za igre Robloks, preneo je danas Gardijan.

Simulator, smešten u virtuelni tržni centar, omogućavao je korisnicima, predstavljenim kao avatari u stilu Robloksa, da pokupe oružje i pucaju na druge igrače.

Korisnici su prvo identifikovali Robloks nalog i igru osumnjičenog na sajtu Kivi Farms, poznatom po doksingu i trolovanju.

Kompanija Robloks, sa sedištem u Kaliforniji, saopštila je da je uklonila korisnički nalog povezan sa ovim incidentom, kao i bilo koji sadržaj povezan sa osumnjičenim.

Kanada masakr škola pucnjava u školi Tambler Ridž (2).jpeg
Džesi Van Rutselar Foto: X/aisaleena63_

“Posvećeni smo punoj podršci organima za sprovođenje zakona u njihovoj istrazi“, naveli su iz ove kompanije.

Kompanija je dodala da je “iskustvo tržnog centra“ dostupno samo preko posebne aplikacije Roblox Studio, koju programeri koriste za kreiranje igara.

U napadu u sredu, jednoj od najsmrtonosnijih pucnjava u školama u Kanadi, ubijeno je osam ljudi u mestu Tambler Ridž, maloj rudarskoj zajednici, podsetio je list.

Među žrtvama su bili nastavnica, pet učenika, majka osumnjičenog i njegov polubrat.

Osumnjičeni, koji je navodno imao istoriju problema sa mentalnim zdravljem, pronađen je mrtav nakon što je sam sebi naneo prostrelnu ranu.

Kurir.rs/Telegraf/Gardijan

Tambler Ridž Britanska Kolumbija
profimedia-1073904317 copy 2.jpg
Tambler Ridž
Tambler Ridž Britanska Kolumbija
profimedia-1073879658 copy.jpg