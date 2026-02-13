UBICA SE PRIPREMAO ZA MASAKR: Osumnjičeni za zločin u Kanadi napravio simulator pucnjave na platformi za igre
Osumnjičeni koji jeu pucnjavi u srednjoj školi u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi ubio osam osoba, a potom izvršio samoubistvo Džesi Van Rutselar(18), prethodno je napravio simulator masovne pucnjave na platformi za igre Robloks, preneo je danas Gardijan.
Simulator, smešten u virtuelni tržni centar, omogućavao je korisnicima, predstavljenim kao avatari u stilu Robloksa, da pokupe oružje i pucaju na druge igrače.
Korisnici su prvo identifikovali Robloks nalog i igru osumnjičenog na sajtu Kivi Farms, poznatom po doksingu i trolovanju.
Kompanija Robloks, sa sedištem u Kaliforniji, saopštila je da je uklonila korisnički nalog povezan sa ovim incidentom, kao i bilo koji sadržaj povezan sa osumnjičenim.
“Posvećeni smo punoj podršci organima za sprovođenje zakona u njihovoj istrazi“, naveli su iz ove kompanije.
Kompanija je dodala da je “iskustvo tržnog centra“ dostupno samo preko posebne aplikacije Roblox Studio, koju programeri koriste za kreiranje igara.
U napadu u sredu, jednoj od najsmrtonosnijih pucnjava u školama u Kanadi, ubijeno je osam ljudi u mestu Tambler Ridž, maloj rudarskoj zajednici, podsetio je list.
Među žrtvama su bili nastavnica, pet učenika, majka osumnjičenog i njegov polubrat.
Osumnjičeni, koji je navodno imao istoriju problema sa mentalnim zdravljem, pronađen je mrtav nakon što je sam sebi naneo prostrelnu ranu.
