Slušaj vest

Guverner Kalifornije Gevin Njusom oštro je danas kritikovao predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, nazvavši ga "najdestruktivnijim predsednikom u istoriji Sjedinjenih Američkih Država" i optuživši ga da "udvostručuje gluposti".

"Nikada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država nije bilo destruktivnijeg predsednika od trenutnog stanara Bele kuće u Vašingtonu", rekao je Njusom na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, prenosi Gardijan.

Prema njegovim rečima, Tramp pokušava da "ponovo stvori 19. vek" i "vrati kazaljke unazad", dok, kako je naveo, pojedine savezne države dokazuju da mogu da sprovode politike, takmiče se i dominiraju u savremenim uslovima.

Njusom je poručio da je Trampov mandat vremenski ograničen.

"Nadam se da, ako ništa drugo, mogu danas da poručim da je Donald Tramp privremen. Otići će za tri godine", rekao je guverner Kalifornije.

Govoreći o klimatskim promenama, Njusom je ocenio da klimatska kriza direktno pogađa Amerikance, navodeći da se zemlja suočava sa istovremenim sušama i poplavama, istorijskim požarima, kao i ekstremnim vrućinama.

On je istakao da je Kalifornija "velika plava država" (koja tradicionalno glasa za demokrate), ali i da ima više republikanaca nego većina saveznih država pod republikanskom upravom, dodajući da je u toj državi pitanje klimatskih promena prevazišlo stranačke podele.

"Ne postoji republikanski ili demokratski termometar. Postoji samo realnost", zaključio je Njusom.

Kurir.rs/Gardijan

Ne propustitePlanetaVAŠINGTON STEŽE OBRUČ OKO KIJEVA: Od Ukrajine traže bolne ustupke zbog brzog kraja rata!
američki predsednik Donald Tramp ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Bela kuća
PlanetaRUSIJA JE UPRAVO IZNELA SVOJ KRAJNJI CILJ U RATU U UKRAJINI: Dok Amerika vrši pritisak, evo šta Moskva zaista želi?
Abu Dabi.jpg
Planeta"OVO JE OPASNA IGRA" Merc udario na Ruse, Amere i Kinu! Sve burnije u Minhenu, Nemačka se sprema za NAJGORE, danska premijerka poziva na naoružavanje?! (FOTO)
Donald Tramp Vladimir Putin Fridrih Merc Si Đinping
PolitikaTRAMP I PUTIN ČESTITALI DAN DRŽAVNOSTI VUČIĆU: Snažne poruke američkog i ruskog lidera srpskom predsedniku
Aleksandar Vučić.jpg
PlanetaTRAMP ZADAO ŽESTOK UDARAC ZELENSKOM! Ovo je u rangu ucene, ništa od poziva u Belu kuću - Postavio jedan GLAVNI USLOV, Kijevu se to nimalo neće svideti
xxx EPA Will Oliver.jpg
PlanetaODLUČENO, TRAMP ŠALJE NAJVEĆI RATNI BROD NA SVETU NA IRAN! Umesto "Buša" izabran "Ford", dokazao se u Venecueli, ISIS snimio da Teheran utvrđuje PIJUK PLANINU
Donald Tramp Iran satelit Planina Pijuk