Guverner Kalifornije Gevin Njusom oštro je danas kritikovao predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, nazvavši ga "najdestruktivnijim predsednikom u istoriji Sjedinjenih Američkih Država" i optuživši ga da "udvostručuje gluposti".

"Nikada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država nije bilo destruktivnijeg predsednika od trenutnog stanara Bele kuće u Vašingtonu", rekao je Njusom na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, prenosi Gardijan.

Prema njegovim rečima, Tramp pokušava da "ponovo stvori 19. vek" i "vrati kazaljke unazad", dok, kako je naveo, pojedine savezne države dokazuju da mogu da sprovode politike, takmiče se i dominiraju u savremenim uslovima.

Njusom je poručio da je Trampov mandat vremenski ograničen.

"Nadam se da, ako ništa drugo, mogu danas da poručim da je Donald Tramp privremen. Otići će za tri godine", rekao je guverner Kalifornije.

Govoreći o klimatskim promenama, Njusom je ocenio da klimatska kriza direktno pogađa Amerikance, navodeći da se zemlja suočava sa istovremenim sušama i poplavama, istorijskim požarima, kao i ekstremnim vrućinama.

On je istakao da je Kalifornija "velika plava država" (koja tradicionalno glasa za demokrate), ali i da ima više republikanaca nego većina saveznih država pod republikanskom upravom, dodajući da je u toj državi pitanje klimatskih promena prevazišlo stranačke podele.

"Ne postoji republikanski ili demokratski termometar. Postoji samo realnost", zaključio je Njusom.