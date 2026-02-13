Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp se oglasio i u intervjuu rekao da Zelenski "mora da se pokrene".

Tramp je rekao: "Zelenski mora da se pokrene, Rusija hoće da napravi dogovor, a Zelenski mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku. On mora da se pokrene".

Tramp је izjavio da veruje da je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da smatra da se strane "veoma približavaju" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje.

Kurir.rs/Agencije

