Slušaj vest

Milijarderka i naslednica imperije Ferero, prozvana "caricom Nutele", preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, supruga pokojnog Mikelea Ferera, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Kuneo, na severu Italije, u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Bila je predsednica Ferero grupe, kompanije poznate po brendovima kao što su Nutela, Kinder, Ferero roše i Tik Tak.

Mikele Ferero Foto: printscreen YT