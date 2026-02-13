Slušaj vest

Milijarderka i naslednica imperije Ferero, prozvana "caricom Nutele", preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, supruga pokojnog Mikelea Ferera, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Kuneo, na severu Italije, u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Bila je predsednica Ferero grupe, kompanije poznate po brendovima kao što su Nutela, Kinder, Ferero roše i Tik Tak.

mikele-ferero-foro-printscreen-yt.jpg
Mikele Ferero Foto: printscreen YT

Vest o njenoj smrti odjeknula je širom malog severnog grada, doma fabrike Ferero i mesta koje se smatra rodnim mestom čuvenog čokoladnog namaza.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

