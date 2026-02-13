Slušaj vest

Muškarac naoružan nožem upucan je pošto je pretio i pokušao da izbode policajca u blizini Trijumfalne kapije u Parizu.

Incident se dogodio večeras na čuvenoj aveniji Šanzelize, što je dovelo do zatvaranja okolnih metro stanica, kao i postavljanja bezbednosnog kordona.

Smatra se da je napadač pokušao da ubode policajca tokom ponovnog paljenja plamena na Grobnici nepoznatog vojnika, koje se održava svake nedelje u 18 časova, objavio je „Figaro“.

Drugi policajac, prisutan na licu mesta, ispalio je metke iz svog oružja da bi savladao muškarca.

Postoje suprotstavljeni izveštaji o tome da li je muškarac preminuo.

Motivi i identitet osumnjičenog još uvek nisu poznati.

Francuski antiteroristički odsek potvrdio je incident i saopštio da je pokrenuo istragu.