Minhenska bezbednosna konferencija, 62. po redu zvanično je otvorena, a predsedavajući Volfgang Išinger postavio je ključna pitanja, koja sama po sebi, iako za sad ostaju bez konkretnih i brzih rešenja, daju naznake koje su goruće, neuralgične tačke.

Među 60 šefova država i vlada i više od 1.000 učesnika, svoje mesto ima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je na otvaranju imao poziciju u prvom redu. Predviđeno je da se sastane sa brojnim visokim zvaničnicima, dosad je već imao susrete sa predsednikom Evropskog Saveta Antoniom Koštom i kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jiem.

Svet je u razbijačkoj politici u kom se svetski poredak razara - u kom smeru će teći razgovori u Minhenu, za Kurir televiziju, govorili su Vladimir Kljajić, politikolog, Srbislav Filipović, politički analitičar, Perko Matović, savetnik ministra informisanja i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES).

- Situacija je posebno kompleksna imajući u vidu da su odnosi između Brisela i Vašingtona u poslednje vreme vrlo zaoštreni. Pritom, nastojanja predsednika Trampa oko Grenlanda dodatno su zakomplikovala već složene međunarodne odnose. Kada govorimo o ratu u Ukrajini, postavlja se pitanje da li se ovaj sukob može rešiti bez angažmana Evrope - rekao je Kljajić.

Vladimir Kljajić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Evropa u procesu razvijanja sopstvene autonomije

Kljajić je dodao je da zemlje sa juga, poput Brazila, Indije i Kine, sada uglavnom ulaze samo u transakcione odnose sa drugim državama.

- One nisu zainteresovane za vrednosnu politiku koju je Zapad, a pre svega Brisel, dosad promovisao. Videćemo u kom smeru će ići nova izgradnja međunarodnog sistema dok se postojeći raspada. Najverovatnije se gradi nešto novo, čije obrise još možemo jedino naslutiti. Jedno je sigurno - Amerika vodi politiku „America First“, a MAGA pokret promoviše dominantan američki interes. S druge strane, Evropa pokušava da razvije sopstvenu autonomiju. Videćemo da li će u tome uspeti, posebno u vojnoj sferi, gde su pritisci na budžet ogromni, naročito za Francusku i Nemačku.

Evropa je živela miran život

- Evropa se menja pred našim očima, i te promene su došle iznenada. Nakon Drugog svetskog rata, Evropa je bila uspavana, uljuljkana američkim „štitom“ - garancijama bezbednosti koje su dolazile od američkih partnera. Zbog toga je popustila u sopstvenim pripremama za eventualni sukob. Standardi kojima su svi težili, svi civilizovani narodi, bili su upravo standardi koje je Evropa imala. Ta mirna, srećna i razvijena Evropa decenijama se razvijala u miru, verujući da sukobi neće nastati i da će političko jedinstvo garantovati mir - objasnio je Filipović.

Srbislav Filipović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Filipović se nadovezao:

- Međutim, rat u Ukrajini drastično je promenio situaciju. Ako se osvrnemo unazad od 2007. godine, jasno je da su tada održane nekoliko važnih međunarodnih konferencija koje su nosile snažne poruke. Te godine, Vladimir Putin je javno izjavio da je kraj unipolarnog sveta, čime je politički najavio da će doći do značajnih promena i da će Evropa biti ozbiljno uzdrmana.

- Ako razmišljamo o Nemačkoj nakon prvog i drugog svetskog rata - vidimo da je tada bilo zabranjeno formiranje vojnih ili nacionalističkih organizacija koje bi mogle ugroziti mir. Ako u ovom trenutku razmatramo alternativu za Nemačku kao ozbiljnog lidera u budućnosti, nemamo garanciju da se slične ideje ponovo neće pojaviti. Mejnstrim partije u Nemačkoj i njihova obaveštena struktura karakterišu AfD - partiju koju u određenoj meri podržava i Vašington - rekao je Matović.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja Foto: Kurir Televizija

Istorijske greške ne smeju da se ponove

Matović je dodao da je oduvek bio suprostavljen bilo kakvoj alternativi koja bi mogla ponovo da oživi elemente nacizma u Evropi.

- Istraživanja Konrad Adenauer fondacije, sprovedena krajem mandata Konrada Adenauera, pokazivala su da su u to vreme 46%, 51% ili čak 53% stanovništva Nemačke i dalje smatrali Hitlera pozitivnom istorijskom ličnošću. Proces denacifikacije je trajao decenijama i danas je verovatno da je taj broj značajno manji. Ipak, kada pogledate ideološki profil i stavove koje danas zastupa AfD, jasno je da ova partija ozbiljno ugrožava političku stabilnost.

"Nalazimo se u fazi dubokog globalnog poretka"

- Možemo slobodno reći da je Minhenska bezbednosna konferencija još jednom potvrdila da se nalazimo u fazi duboke transformacije međunarodnog sistema, odnosno globalnog poretka. Ne bih rekao da je taj poredak potpuno razoren, ali je nesumnjivo u procesu fragmentacije i rekonfiguracije. Dominira multipolarnost, slabljenje univerzalnih normi i preraspodela geopolitičke moći, često bez uvažavanja međunarodnog prava - objasnio je Bećirović.

Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistične i balkanske studije (IFIMES) Foto: Kurir Televizija

Bećirović se nadovezao da su retorika i poruke sa konferencije ukazale na sve veću ulogu ključnih aktera, ali i na neslaganja među njima.

- Ukratko, transatlantske veze nisu trajno narušene, ali su svakako u fazi redefinisanja. Postoje razlike u pristupu pitanjima bezbednosti, energetike, industrijske politike i odnosu prema Kini. Evropska unija nastoji jačati svoju stratešku autonomiju, dok Sjedinjene Američke Države i dalje očekuju da će zadržati političko i bezbednosno liderstvo unutar NATO-a. Izjava bavarskog premijera Markusa Zedera je realistična: svet bez transatlantskih veza teško je zamisliti. Međutim, partnerstvo se menja - iz asimetričnog u kompleksniji, ponekad i konkurentski odnos, naročito u bezbednosnom aspektu.

