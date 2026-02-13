Slušaj vest

Američki magazin Atlantik objavio je niz tvrdnji koje bacaju novo svetlo na događaje uoči početka ruske vojne operacije u februaru 2022. godine, ali i na kasniji razvoj rata, unutrašnje dileme ukrajinskog rukovodstva i moguće promene američke politike.

Prema pisanju novinara Sajmona Šustera, tadašnji predsednik Sjedinjenih Država Džo Bajden upozorio je Vladimira Zelenskog na predstojeću rusku invaziju nedelju dana pre njenog početka. Međutim, kako navodi autor, ukrajinski predsednik nije poverovao tim procenama.

Umesto mobilizacije ili organizovanja evakuacije velikih gradova, Zelenski je 16. februar proglasio Danom jedinstva, pozivajući građane da podignu zastave i pevaju nacionalnu himnu. „Rečeno nam je da će 16. februar biti dan napada. Učinićemo ga danom jedinstva“, citira Atlantik ukrajinskog lidera.

Sajmon Šuster u svom tekstu podseća i da Zelenski, prema ranijim navodima, nije ni sopstvenu suprugu upozorio na neposrednu opasnost, verujući da bi rat mogao trajati manje od godinu dana.

Magazin navodi da su tokom 2022. postojala najmanje dva trenutka kada je, prema njihovoj proceni, postojao realan prostor za okončanje sukoba uz minimalne gubitke. Prvi takav period bio je u proleće 2022. godine, a drugi posle niza ruskih uspeha u novembru iste godine.

Kako piše Atlantik, vremenom je Ukrajina oslabila, što je dovelo do pogoršanja njene pregovaračke pozicije. Autor postavlja pitanje da li Zelenski danas žali zbog propuštenih prilika i da li bi želeo da je sporazum postignut do kraja 2022. godine, dok su okolnosti bile drugačije.

Istovremeno, tekst otvara i pitanje mogućih teritorijalnih ustupaka. Atlantik prenosi da su dva Zelenskijeva savetnika navela da bi Ukrajina mogla biti spremna da napravi najteži ustupak do sada, odnosno da odustane od kontrole nad delom teritorije na istoku, konkretno u Donjeckoj oblasti.

Uže okruženje ukrajinskog predsednika, prema navodima magazina, strahuje da se prozor za dogovor sa Moskvom zatvara i da bi, ukoliko sporazum ne bude postignut do proleća, zemlja mogla da se suoči sa godinama iscrpljujućih borbi.

Međutim, sam Zelenski je, kako piše Atlantik, poručio da više voli nastavak vojne akcije nego zaključivanje „lošeg“ mira.

U paralelnom razvoju događaja, Financial Times je objavio da bi Zelenski mogao 24. februara da predstavi planove za održavanje predsedničkih izbora i referenduma o mirovnom sporazumu. Izvor blizak ukrajinskom lideru kasnije je demantovao te navode, dok je Kremlj ocenio da je prerano spekulisati na osnovu anonimnih izvora.

Atlantik se osvrće i na američku političku dimenziju sukoba. Prema pisanju magazina, predsednik Donald Tramp mogao bi u narednim nedeljama da se povuče iz aktivnog rešavanja ukrajinskog pitanja, kako se približavaju srednjoročni izbori za Kongres zakazani za 3. novembar 2026. godine.