TRAGEDIJA U SAD: Srušio se avion u Koloradu, četvoro mrtvih
Četiri osobe su poginule kada se srušio mali avion u severnom delu američke savezne države Kolorado, u blizini skijaškog mesta Stimbot Springs.
Avion Epic E1000, turbo-mlaznjak sa šest sedišta, pao je oko 00.20 sati po lokalnom vremenu sa četiri osobe u kokpitu, saopštila je Federalna administracija za avijaciju (FAA), prenosi AP.
Sve četiri osobe su preminule na licu mesta, izjavio je patolog okruga Rout, Mič Lok.
Prema preliminarnim informacijama Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB), avion se srušio u planinskom području pod nepoznatim okolnostima.
FAA i NTSB su pokrenuli istragu.
Avion je registrovan na kompaniju ALS Aviation LLC iz Frenklina, u saveznoj američkoj državi Tenesi, ali poslovni podaci ne navode kontakt osobu kompanije.
