Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smatra da samo Sjedinjene Države imaju moć da prisile Rusiju na mir.

„Budimo iskreni, danas samo Ukrajina brani Evropu. Danas samo Evropa daje novac Ukrajini i pomaže joj. Samo Sjedinjene Države mogu zaustaviti Putina“, rekao je on za Politiko.

Zelenski je, međutim, izrazio zabrinutost da Bela kuća možda ne razume suštinu problema. „Koliko ja vidim, oni šalju više signala da Ukrajina treba da pravi kompromise, a ne Rusija“, rekao je. „Ne mislim da je to pravi stav. Naravno, tako je jednostavnije“, dodao je.

Osvrćući se na godine Vladimira Putina, Zelenski je primetio da ruski predsednik, koji sada ima 73 godine, više nije mlad čovek. „On nema mnogo vremena“, dodao je ukrajinski predsednik. „Ne daj Bože da nema mnogo“, rekao je.

On je odbacio teritorijalne zahteve Rusije kao ustupak ambicijama Moskve da postepeno preuzme kontrolu nad Ukrajinom.

U razgovoru održanom na marginama konferencije, Zelenski je rekao da stalno pokušava da objasni ovaj stav partnerima, uključujući i SAD, od kojih, kako kaže, dolaze predlozi da bi Ukrajina mogla da pristane na kompromise kako bi okončala rat.

Foto: Shutterstock

„Dogovorili smo se o brojnim kompromisima. Putin i njegovi saradnici nisu u zatvoru. Ovo je najveći kompromis koji je svet ikada napravio“, rekao je on.

On je naglasio da Ukrajina „ne može zaboraviti“ koliko je ljudi poginulo tokom rata, ali je napomenuo da je Kijev spreman da okonča sukob u svakom trenutku. Međutim, dodao je da Putin nije pokazao iskreno interesovanje za to, zbog čega je potreban veći pritisak na Rusiju.

„Ne verujem da žele da zaustave rat. Verujem da to mogu da urade pod pritiskom, ali dok pritisak ne bude dovoljan, oni se samo poigravaju“, rekao je.

Na pitanje šta misli o tome da SAD vrše sličan pritisak i na Ukrajinu i na Rusiju, Zelenski je bio rezervisan. „Postoje neke misli koje moram da zadržim za sebe“, zaključio je.

On je izjavio da će Putin nastaviti da odbacuje sporazum ako ne oseti stvarne posledice.

„On će odbiti. Danas će naći jedan razlog, sutra drugi, i tako dalje unedogled. Zato moramo da izvršimo pritisak na njega“, rekao je Zelenski.

Zaključio je da je potreban odlučan pristup kako bi se okončao sukob. „Potreban je pravi pritisak. Ako bude pod pravim pritiskom, Putin će zaustaviti ovaj rat“, zaključio je.