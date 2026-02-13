Slušaj vest

Visoki američki zvaničnici rekli su da predsednik SAD Donald Tramp još uvek nije odlučio da li će napasti Iran ili ne, ali da razmatra opcije koje bi uključivale slanje američkih komandosa da napadaju određene iranske vojne ciljeve.

Visoki zvaničnici u Trampovoj administraciji rekli su u petak za Njujork tajms da Tramp još nije odlučio da li će napasti Iran.

Tri američka zvaničnika su rekla novinama da opcije koje Tramp razmatra uključuju vojnu akciju usmerenu na iranski nuklearni program i mogućnost lansiranja balističkih raketa.

Predsednik takođe razmatra opcije koje bi uključivale slanje američkih komandosa da napadaju određene iranske vojne ciljeve, rekli su zvaničnici.

Takođe su naglasili da Pentagon mora biti bolje pripremljen pre nego što može da sprovede bilo koju od tih opcija.

Komentari su usledili nakon Trampovog sastanka sa premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući u sredu, tokom kojeg je iransko pitanje bilo u centru pažnje.

Posle tog sastanka, Tramp je napisao:

"Nije postignuto ništa definitivno osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se videlo da li se može postići sporazum. Ako može, obavestiću premijera da će to biti preferencija. Ako ne može, moraćemo samo da vidimo kakav će biti ishod."

Tramp je u petak naredio da se nosač aviona USS Gerald R. Ford i njegovi prateći brodovi, trenutno raspoređeni na Karibima, rasporede na Bliski istok.

Upitan o toj odluci, Tramp je novinarima rekao da je nosač aviona poslat "u slučaju da ne postignemo dogovor, biće nam potreban. Ako nemamo dogovor, biće nam potreban. Imamo jedan tamo koji je upravo stigao. Ako nam bude potreban, imamo ga spremnog. Velika, veoma velika sila", rekao je Tramp.

Na pitanje koliko je uveren da će pregovori sa Iranom biti uspešni, predsednik je odgovorio: "Mislim da će biti uspešni, a ako ne budu, biće to loš dan za Iran, veoma loš".