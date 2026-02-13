Slušaj vest

Ruski sekretar Saveta bezbednosti i bivši ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da su nedavne vojne vežbe NATO-a na istočnom krilu bile simulacija napada na Rusiju i Belorusiju, te da NATO "efektivno stvara mostobran za vojnu agresiju" uz granice dve zemlje.

U intervjuu za rusku agenciju Interfaks, Šojgu je naglasio da je vojna situacija duž istočnog krila NATO-a postala preteća.

"Evropske zemlje se militarizuju uprkos ekonomskim poteškoćama, prisustvo NATO-a raste, a provokacije u vazduhu i na moru se povećavaju“, rekao je Šojgu. Posebno je istakao devet NATO vežbi održanih između 30. januara i 6. februara 2026. godine u baltičkim zemljama i Poljskoj, uključujući gađanja iz višecijevnih raketnih sistema HIMARS.

Prema njegovim rečima, te vežbe bile su usmerene na "pozicione napade na teritoriju Rusije i Belorusije". "Situacija je napeta, izgleda pesimistično", zaključio je Šojgu, dodajući da su ključni mehanizmi "strateške stabilnosti" narušeni od strane stranih zemalja.

Šojguove izjave dolaze u trenutku kada Rusija preuzima predsedavanje Organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) za 2026. godinu. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko nedavno je, tokom sastanka sa Vladimirom Putinom, pokazivao karte na kojima je navodno označio mesta pripreme "napada na Belorusiju", optužujući Zapad za planove destabilizacije pre predsedničkih izbora 2030. godine.

Ruske optužbe deo su šire naracije Kremlja o "pretnji sa Zapada", koja se koristi za opravdanje sopstvene militarizacije, rata u Ukrajini i pojačane saradnje sa Belorusijom. NATO i zapadni saveznici do sada nisu direktno odgovorili na ove konkretne tvrdnje iz februara 2026. godine, ali su slične optužbe u prošlosti odbacivane kao dezinformacije i propaganda. NATO redovno ističe da su njegove vežbe odbrambene prirode i usmerene na odvraćanje agresije, a ne na napad.