Slušaj vest

Princ Endru, vojvoda od Jorka, suočava se sa sve većim pritiskom zbog svojih veza sa Džefrijem Epstajnom, nakon tvrdnji da je navodno dovodio mlade žene u Bakingemsku palatu koristeći šifrovano ime.

Bivši princ Endrju nastavlja da puni naslovnice, jer su se u dokumentima o Epstajnu pojavili novi detalji o njegovom prijateljstvu sa osuđenim pedofilom i biznismenom.

Bivši premijer Gordon Braun pozvao je policiju da ispita bivšeg vojvodu u okviru istrage o Epstajnovim aktivnostima koje su uključivale britanske aerodrome.

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Skoro 90 letova povezanih sa Epstajnom i njegovim privatnim avionom, nazvanim "Lolita Ekspres", sletelo je ili poletelo sa britanskih aerodroma između ranih devedesetih godina i 2018. godine. Epstajn je, navodno, koristio aerodrom Stensted kako bi "dovodio devojke iz Letonije, Litvanije i Rusije", a najmanje jedna žena je, prema rečima Brauna u časopisu "Nju Stejtsmen", bila navodno povezana sa Endrjuom.

Izvori tvrde da je Endrju pozivao više mladih žena u Bakingemsku palatu i da im je naređivano da budu puštene pod šifrom "Gospođa Vindzor", prenosi list "San".

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Jedan insajder je naveo: "Bilo je opšte poznato da je Endrju voleo da mlade žene dolaze u Bakingemsku palatu. Pozvao bi dežurnu službu i uvek rekao isto ‘Gospođa Vindzor će uskoro stići , molim vas da je pustite i sprovedete gore.’ To je uvek bilo preko jednog od sporednih ulaza, van vidokruga. Bilo je toliko često da su samo prevrtali očima i govorili ‘da, gospodine’. Trajalo je godinama."

Navodno su službenici kraljevske zaštite "mrzeli" da budu raspoređeni da čuvaju Endrjua jer je bio "veoma neprijatan i nadmen", tvrdi izvor.

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Drugi insajder je naveo da mnoge od žena "nisu imale bezbednosnu proveru", dodajući da je zbog Endrjuovog statusa u Kraljevskom domaćinstvu uzimano vrlo malo podataka.

Smatra se da su žene koje su posećivale Endrjua putovale Epstajnovim privatnim avionom tipa Boing 727–100.

Britanski aerodromi su, navodno, bili uključeni u oko 15 letova nakon Epstajnove osude iz 2008. godine za seksualne prestupe nad maloletnicima.