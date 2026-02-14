Slušaj vest

Princ Endru, vojvoda od Jorka, suočava se sa sve većim pritiskom zbog svojih veza sa Džefrijem Epstajnom, nakon tvrdnji da je navodno dovodio mlade žene u Bakingemsku palatu koristeći šifrovano ime.

Bivši princ Endrju nastavlja da puni naslovnice, jer su se u dokumentima o Epstajnu pojavili novi detalji o njegovom prijateljstvu sa osuđenim pedofilom i biznismenom.

Bivši premijer Gordon Braun pozvao je policiju da ispita bivšeg vojvodu u okviru istrage o Epstajnovim aktivnostima koje su uključivale britanske aerodrome.

collage.jpg
Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Skoro 90 letova povezanih sa Epstajnom i njegovim privatnim avionom, nazvanim "Lolita Ekspres", sletelo je ili poletelo sa britanskih aerodroma između ranih devedesetih godina i 2018. godine. Epstajn je, navodno, koristio aerodrom Stensted kako bi "dovodio devojke iz Letonije, Litvanije i Rusije", a najmanje jedna žena je, prema rečima Brauna u časopisu "Nju Stejtsmen", bila navodno povezana sa Endrjuom.

Izvori tvrde da je Endrju pozivao više mladih žena u Bakingemsku palatu i da im je naređivano da budu puštene pod šifrom "Gospođa Vindzor", prenosi list "San".

Princ Endru
Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Jedan insajder je naveo: "Bilo je opšte poznato da je Endrju voleo da mlade žene dolaze u Bakingemsku palatu. Pozvao bi dežurnu službu i uvek rekao isto ‘Gospođa Vindzor će uskoro stići , molim vas da je pustite i sprovedete gore.’ To je uvek bilo preko jednog od sporednih ulaza, van vidokruga. Bilo je toliko često da su samo prevrtali očima i govorili ‘da, gospodine’. Trajalo je godinama."

Navodno su službenici kraljevske zaštite "mrzeli" da budu raspoređeni da čuvaju Endrjua jer je bio "veoma neprijatan i nadmen", tvrdi izvor.

Princ Endru
Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Drugi insajder je naveo da mnoge od žena "nisu imale bezbednosnu proveru", dodajući da je zbog Endrjuovog statusa u Kraljevskom domaćinstvu uzimano vrlo malo podataka.

Smatra se da su žene koje su posećivale Endrjua putovale Epstajnovim privatnim avionom tipa Boing 727–100.

Britanski aerodromi su, navodno, bili uključeni u oko 15 letova nakon Epstajnove osude iz 2008. godine za seksualne prestupe nad maloletnicima.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

Ne propustitePlanetaOTKRIVENI DETALJI O ŽENI NAD KOJOM KLEČI BIVŠI BRITANSKI PRINC: "Kriv je svako ko je koristio Epstajnovu mrežu za eksploataciju ljudi" (FOTO)
collage.jpg
PlanetaOTKRIVENO KO JE MISTERIOZNA ŽENA SA FOTOGRAFIJE: Leži na podu dok je iznad nje princ Endru koji je dodiruje! (FOTO)
collage.jpg
PlanetaPRVI PUT SE OGLASIO KRALJ ČARLS III: Evo šta misli o istrazi koju će policija sprovesti o vezama njegovog brata i bivšeg princa Endrua i Epstajna
Kralj Čarls, princ Endrju, Džefri Epstajn - kolaž fotografija
PlanetaEPSTAJN POVEO "VEOMA SLATKU" MLADU DEVOJKU SA BALKANA! Otišli zajedno u Bakingemsku palatu, objavljeni ŠOKANTNI detalji o dešavanjima te večeri (FOTO)
Džefri Epstajn
PlanetaBIVŠI BRITANSKI PREMIJER BIO U "TROJCI" SA MAKSVEL I EPSTAJNOM?! Dobro upućeni poznavalac britanske kraljevske porodice izneo nove ŠOKANTNE tvrdnje! (FOTO)
Andrew Lownie.jpg
PlanetaDEVOJKE DOLAZILE "POSLE ŠKOLE", DELILI KOVERTE OD 5.000 DOLARA! Objavljeni novi detalji o poseti princa Endrua Epstajnovoj vili 2010. godine (FOTO)
Džefri Epstajn Princ Endru
PlanetaHOROR SNIMCI DECE IZ EPSTAJNOVOG TELEFONA: Devojčica u prekratkoj suknji kleči na podu, druga se krije iza vrata, a detalj na krevetu je najmorbidniji (VIDEO)
Džefri Epstajn