Evropski lideri preispituju svoj pristup rešavanju sukoba u Ukrajini jer se plaše interakcije Rusije i SAD, izjavio je specijalni predstavnik Kremlja i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RFDIF) Kiril Dmitrijev.

On je tako komentarisao najavu francuskog predsednika Emanuela Makrona o stvaranju direktnog komunikacionog kanala sa Rusijom, prenosi TASS.

„Evropa počinje da menja svoj pristup, plašeći se interakcije Rusije i SAD “, napisao je Dmitrijev na svom kanalu na mesindžeru Maks.

Makron je najavio ranije uspostavljanje direktnog kanala za komunikaciju sa Rusijom i ocenio da je postizanje mira u Ukrajini ''nemoguće bez učešća Evropljana''.